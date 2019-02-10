Афиша: Камский промышленный форум, фестиваль «Кыш батыр» и «Фабрика любви» на Кремлевской набережной

Куда сходить с 11 по 17 февраля

Одним из крупных событий следующей недели станет Камский промышленный форум, который откроется выставкой «Нефть. Газ. Химия» в Набережных Челнах. В Казани можно будет послушать лекцию о робототехнике, заключить шуточный брак и познакомиться с грузинским языком. В уик-энд стоит отправиться в Болгар, чтобы окунуться в историческую атмосферу на фестивале «Кыш батыр». Что еще интересного готовит неделя — в обзоре «Реального времени».

В «Смене» выставят художников из разных стран

11 февраля в «Смене» откроется выставка «Extension. Israel: Свечения». В экспозицию войдут работы 12 художников разных стран. Курирует выставку Рой Бранд — доктор философии, куратор Израильского павильона на Венецианской биеннале в 2015 году.

Открытие запланировано на 19.00. В день открытия вход свободный по обязательной регистрации, в последующие дни — 200 рублей. Выставка будет работать до 15 марта.

6+

В КФУ расскажут, чем роботы лучше людей

12 февраля в КФУ пройдет лекция «Роботы во имя спасения: тренды поисково-спасательной робототехники». Ауфар Закиев, сотрудник лаборатории интеллектуальных робототехнических систем Высшей школы ИТИС, расскажет, какие тренды существует в этой области, с какими задачами роботы справляются лучше людей и как научиться программировать роботов.

Вход на лекцию бесплатный, но нужна регистрация.

12+

В автограде откроется Камский промышленный форум

Фото Сергея Афанасьева

13 февраля в Набережных Челнах откроется «Камский промышленный форум — 2019». Первые три дня форума займут специализированные выставки «Нефть. Газ. Химия. Экология-2019», «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка-2019», «Энергетика Закамья — 2019».

Мероприятие пройдет в выставочном центре «Экспо-Кама». Время работы — с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

16+

На набережной можно будет заключить шуточный брак

Всю следующую неделю на Кремлевской набережной продолжит работу «Фабрика любви». Посетителей будут встречать купидоны, а все желающие смогут посмотреть фильмы о любви, покататься на сноутюбинговых горках и заключить шуточный брак.

Здесь пройдут различные мастер-классы, будет работать почта купидонов. Для активных жителей и гостей города подготовили интерактивный квест по мотивам известных книг о Гарри Поттере «Сила любви» — участникам необходимо будет пройти по всем комнатам и отыскать таинственные предметы, чтобы спасти Гарри Поттера.

«Фабрика любви» будет открыта до 21 февраля по будням – с 16.00 до 22.00, а по выходным – с 12.00 до 22.00.

6+

Фото eventr.ru



В «Пирамиде» покажут «Юнону и Авось»

14 февраля в КРК «Пирамида» можно будет посмотреть известную постановку «Юнона и Авось». Казанцам покажут авторскую версию Алексея Рыбникова. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, фольклор, жанры массовой «городской» музыки. Главный акцент сделан на музыку и вокал.

Начало в 19.00. Стоимость билетов — от 1,2 тыс. до 3 тыс. рублей.

12+

В «Меге» — праздничный концерт о любви

14 февраля в «Меге» пройдет праздничный концерт ко дню всех влюбленных. Выступят артисты и солисты камерного оркестра Молодежного театра на Булаке. В программе — классика и современная музыка, а также конферанс.

Начало в 18.00, вход свободный.

0+

«От доноров с любовью»

14 февраля в Республиканском центре крови пройдет акция «От доноров с любовью». Каждого донора в этот день ждет подарок, а в ответ отзывчивые горожане смогут отправить валентинку для тайного реципиента с пожеланиями скорейшего выздоровления, сообщают организаторы.

Фото Максима Платонова

Донором может стать любой человек старше 18 лет, весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к сдаче крови.

Акция будет проходить с 8.00 до 12.00 по адресу: пр. Победы, 85, сообщает АНО «Добрая Казань». С собой на забор крови необходимо взять паспорт.

18+

В Болгаре будут метать копья

16 февраля на территории Болгарского музея-заповедника пройдет фестиваль исторического многоборья «Кыш батыр». Программа включает соревнования по спортивно-историческому биатлону и историческому многоборью.

Участники испытают силы в стрельбе из лука, метании копья и топора. Кроме того, на фестивале будут работать кузнечная и кожевенная мастерские, оружейная и костюмерная, тир, музыкально-развлекательная, гастрономическая и детская площадки, а также ярмарка.

Вход свободный.

6+

Хоккейные баталии и боевое единоборство

Фото minsport.tatarstan.ru

16 февраля на стадионе «Трудовые резервы» пройдет серия хоккейных соревнований «Red Bull — Шлем и Краги». Соревнования пройдут в формате «четыре на четыре».

Вход свободный, начало в 8.00

12+

16 и 17 февраля в Казани в СК «Олимпиец» пройдут чемпионат и первенство РТ по смешанному боевому единоборству MMA 2019. Спортсмены будут бороться за возможность войти в состав сборной Татарстана.

Вход свободный, начало в 11.00

12+

Казанцев обучат грузинскому языку

17 февраля в доме Дружбы народов Татарстана пройдет бесплатный открытый урок грузинского языка.

Начало в 11.00, вход свободный.

0+

Челнинцы совершат лыжный заезд

Фото skisport.ru



17 февраля в Набережных Челнах пройдет лыжный марафон. На этот раз участники будут преодолевать дистанции: 50 км, 30 км, 15 км, 5 км и 2 км. Для юных спортсменов предусмотрены забеги на 300 метров в рамках гонки Timerkids.

Онлайн-регистрация будет доступна до 14 февраля.

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