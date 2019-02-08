Квартира в Москве, новые смартфоны, сертификаты в магазины бытовой техники и пять автомобилей KIA Rio: «Пятерочка» исполнила мечты тысяч россиян

Торговая сеть подвела итоги новогодней акции «Исполняем мечты»

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

В новогодние праздники «Пятерочка» подарила всем своим покупателям особенное настроение, выступив в роли настоящего Деда Мороза. А самые заветные желания некоторых гостей этих магазинов удалось воплотить в жизнь. Победители акции «Исполняем мечты», в которой приняли участие более 17,5 миллиона россиян, были определены с помощью генератора случайных чисел.

Новогодняя акция проходила с 27 ноября 2018 года по 15 января 2019 года. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, посетителям «Пятёрочки» достаточно было совершить покупку в любом универсаме сети на сумму от 555 рублей, предъявив «Выручай-карту».

Каждая такая покупка автоматически становилась заявкой на участие в розыгрыше смартфона iPhone X, каждые три покупки — заявкой на участие в розыгрыше автомобиля, а каждые пять покупок означали участие в розыгрыше квартиры. Больше покупок — больше шансов выиграть призы: каждый посетитель «Пятерочки» мог совершить неограниченное количество покупок для участия в акции.

Больше двух тысяч участников акции получили по 5 000 баллов на счет своих «Выручай-карт». Также покупателям «Пятерочки» было вручено более тысячи подарочных сертификатов магазина бытовой техники «МВидео» номиналом 2 000 рублей.

Что же касается суперпризов, то мечта о трехкомнатной квартире в Москве превратилась в реальность у жительницы из Липецка, а обладателями пяти автомобилей KIA Rio стали счастливчики из Краснодара, Кронштадта, Ижевска, Белгорода и деревни Трошково Раменского района Московской области.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»



Церемония состоялась в родных городах победителей акции, в тех самых магазинах, где были совершены удачные покупки. Ключи от новых автомобилей и сертификат на квартиру, вручали руководители дивизионов торговой сети «Пятерочка».

Цель акции была достигнута — гости магазинов почувствовали настоящее новогоднее настроение и буквально вновь поверили в чудо. «Сегодня меня переполняет радость и удивление — до сих пор не могу поверить, что выиграл суперприз. Я постоянно хожу в «Пятерочку», это мой самый любимый магазин, но даже представить не мог, что все мои мечты исполнятся именно здесь», — после церемонии поделился один из удачливых покупателей «Пятерочки».

Но на этом «Пятерочка» не собирается останавливаться, и обещает обязательно продолжить радовать и удивлять своих постоянных покупателей новыми предложениями.





Партнерский материал



Интернет-газета «Реальное время»