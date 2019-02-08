Квартира в Москве, новые смартфоны, сертификаты в магазины бытовой техники и пять автомобилей KIA Rio: «Пятерочка» исполнила мечты тысяч россиян
Торговая сеть подвела итоги новогодней акции «Исполняем мечты»
В новогодние праздники «Пятерочка» подарила всем своим покупателям особенное настроение, выступив в роли настоящего Деда Мороза. А самые заветные желания некоторых гостей этих магазинов удалось воплотить в жизнь. Победители акции «Исполняем мечты», в которой приняли участие более 17,5 миллиона россиян, были определены с помощью генератора случайных чисел.
Новогодняя акция проходила с 27 ноября 2018 года по 15 января 2019 года. Для того чтобы принять участие в розыгрыше, посетителям «Пятёрочки» достаточно было совершить покупку в любом универсаме сети на сумму от 555 рублей, предъявив «Выручай-карту».
Каждая такая покупка автоматически становилась заявкой на участие в розыгрыше смартфона iPhone X, каждые три покупки — заявкой на участие в розыгрыше автомобиля, а каждые пять покупок означали участие в розыгрыше квартиры. Больше покупок — больше шансов выиграть призы: каждый посетитель «Пятерочки» мог совершить неограниченное количество покупок для участия в акции.
Больше двух тысяч участников акции получили по 5 000 баллов на счет своих «Выручай-карт». Также покупателям «Пятерочки» было вручено более тысячи подарочных сертификатов магазина бытовой техники «МВидео» номиналом 2 000 рублей.
Что же касается суперпризов, то мечта о трехкомнатной квартире в Москве превратилась в реальность у жительницы из Липецка, а обладателями пяти автомобилей KIA Rio стали счастливчики из Краснодара, Кронштадта, Ижевска, Белгорода и деревни Трошково Раменского района Московской области.
Церемония состоялась в родных городах победителей акции, в тех самых магазинах, где были совершены удачные покупки. Ключи от новых автомобилей и сертификат на квартиру, вручали руководители дивизионов торговой сети «Пятерочка».
Цель акции была достигнута — гости магазинов почувствовали настоящее новогоднее настроение и буквально вновь поверили в чудо. «Сегодня меня переполняет радость и удивление — до сих пор не могу поверить, что выиграл суперприз. Я постоянно хожу в «Пятерочку», это мой самый любимый магазин, но даже представить не мог, что все мои мечты исполнятся именно здесь», — после церемонии поделился один из удачливых покупателей «Пятерочки».
Но на этом «Пятерочка» не собирается останавливаться, и обещает обязательно продолжить радовать и удивлять своих постоянных покупателей новыми предложениями.
Партнерский материал
Справка
*«Выручай-карта» — карта программы лояльности сети «Пятерочка»
С подробными условиями акции можно ознакомиться по ссылке: https://2019.5ka.ru/actions/rules.pdf
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