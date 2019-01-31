Тимур Темиргалиев: «При правильной навигации можно нивелировать повышение НДС и ключевой ставки»

Директор Гарантийного фонда Татарстана — о помощи «погорельцам» «Татфондбанка», уровне кредитной просрочки МСБ и триумфе casual-общепита

Фото: Максим Платонов

Дальнейшее повышение ключевой ставки вряд ли повлияет на кредитный спрос предпринимателей, а волны последствий 2-процентного роста НДС не станут траурной процессией для малого и среднего бизнеса в республике — оптимистичный прогноз на онлайн-конференции «Реального времени» дал директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев. В редакционной студии специалист рассказал о планах по объему поручительства свыше 1 млрд рублей и кратному увеличению капитала ГФ в 2019 году.

Доля сотрудничества ГФ с региональными банками достигла 40 процентов

2018 год стал рекордным по объему поручительств за всю историю работы Гарантийного фонда Татарстана: организация выдала поручительств на сумму в 1 млрд рублей, что позволило привлечь 4 млрд рублей кредитных ресурсов для предпринимателей республики. Тем самым ведомство Темиргалиева на 42% перевыполнило план, утвержденный Минэкономики РТ (в 700 млн рублей).

В качестве причин стремительного взлета показателей глава Гарантийного фонда называет диверсификацию банковской партнерской сети и наладку диалога с предпринимательским сообществом республики. Если до 2018 года абсолютная доля партнерского списка фонда приходилась на федеральные банки, то к настоящему моменту доля региональных игроков в портфеле ГФ значительно выросла.

Сейчас 60% от общего объема поручительств фонда реализуется в федеральных Сбербанке, ВТБ «Промсвязьбанке» и банке «Открытие», 40% — в республиканских банках — в основном в Ак Барс Банке, «Татсоцбанке», «Банке Казани».

«Наша партнерская сеть охватывает 100 процентов банков республики. Заключены соглашения с 42 банками, туда входят все банки, которые присутствуют в Татарстане. Может быть, не от всех банков идет одинаковый объем, но мы этого и не требуем, — заострил внимание Темиргалиев. — Наша главная задача <...> — это чтобы предприниматель, придя в любой банк вне зависимости от того, где он находится, мог рассчитывать на нашу поддержку».

В минувшем 2018 году ГФ активно работал с банками по унификации и сокращению пакета документов, которые заемщику необходимо собрать. На данный момент ведомству удалось сократить средний срок рассмотрения кандидата на поручительство с пяти до трех дней.

Наша главная задача – это чтобы предприниматель, придя в любой банк вне зависимости от того, где он находится, мог рассчитывать на нашу поддержку



«Если сравнивать казанскую агломерацию и закамскую зону, то здесь «фифти-фифти»

Основной процент предпринимателей, получающих поддержку Гарантийного фонда, это бизнесмены Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, что вполне объяснимо и естественно для крупных городов, подчеркнул Темиргалиев. «Если сравнивать казанскую агломерацию и закамскую зону, то здесь у нас «фифти-фифти» — достаточно равное соотношение. <...> Но мы не обходим стороной и другие муниципалитеты», — отметил спикер.

В 2018 году ГФ была запущена программа «Предпринимательство на селе». Суть ее заключается в установлении специальных льготных условий при работе сельского предпринимателя с фондом: максимальный лимит доли поручительства увеличен с 50 до 70%, установлена минимальная льготная ставка вознаграждения (0,5% годовых). Притом работать с ГФ на таких условиях могут не только предприниматели в сфере сельского хозяйства, но и в любых других сферах. Через новую программу фонду удалось привлечь уже 33 млн рублей кредитных ресурсов, пояснил Темиргалиев.

Просрочка по кредитам МСБ при участии Гарантийного фонда держится на уровне 1 процента

Средний уровень просрочки по кредитам малому и среднему бизнесу, полученным при участии Гарантийного фонда держится уровне около 1%. В основном раскрытие гарантий вызвано банкротством компании. По сравнению с общефедеральными показателями, уровень просрочки заемщиков ГФ очень низкий, считает Темиргалиев.

«Если в среднем по стране просрочка МСБ составляет 10%, а среди гарантийных фондов — около 8%, то я считаю, мы делаем достаточно хорошую работу, в которой нам помогают, прежде всего, порядочность предпринимателей и их здравое отношение к ведению бизнеса», — выделил спикер.



Низкий уровень просрочки объясняется еще и введением в работу ГФ скоринговой системы, которая позволяет в автоматическом режиме отслеживать кредитоспособность заемщика, состояние счетов, участие в госзакупках. Усовершенствованный андеррайтинг снижает риски, а соответственно и уровень раскрытия гарантий.

Если в среднем по стране просрочка МСБ составляет 10%, а среди гарантийных фондов — около 8%, то, я считаю, мы делаем достаточно хорошую работу



До 2024 года капитал Гарантийного фонда РТ может удвоиться

До окончания действия национального проекта по развитию МСБ, 2024 года, капитал Гарантийного фонда РТ может увеличиться на 1 млрд рублей, удвоив свои мощности, заявил Тимур Темиргалиев. Благодаря существенному вливанию средств из федерального и регионального бюджетов, которое предусмотрено нацпроектом, уже в этом году ГФ планирует прирасти на 300 млн рублей, что позволит существенно увеличить максимальный объем выдаваемых поручительств.

В 2019 году Гарантийный фонд РТ установил себе минимальный показатель объема поручительств в 1 млрд 100 млн рублей.

Повышение ключевой ставки не отразится на кредитном спросе предпринимателей

«Тренд на повышение ключевой ставки очевиден, — констатировал руководитель Гарантийного фонда. — Естественно, он отразится на конечных коммерческих ставках для предпринимателей. Отразится ли это на спросе? Я думаю, нет, потому что рост ключевой ставки будет незначительным. Все-таки мы прошли тот период нестабильности: как наша валюта и цены на нефть. Они сейчас устоялись и понятны».

Темиргалиев напомнил, что в феврале 2019 года начнет работу новая госпрограмма по льготному кредитованию МСБ под 8,5%, а с 2016 года «Корпорация МСП» совместно с Центробанком России осуществляет работу над «долгоиграющей» программой, которая дает возможность предпринимателям получать кредиты под 9,6% — для среднего бизнеса, 10,6% — для малого. бизнеса.

«Наиболее уязвимым сектором предпринимательства, который ощутит повышение НДС, будет сфера услуг»

«Я воспринимаю повышение НДС как уже свершившийся факт. Конечно же, будет удорожание — не надо здесь «замыливать глаза» и думать, что это никак не повлияет. Да, НДС будет влиять, уже повлиял на предприятия и их деятельность. Конечно, наиболее уязвимым сектором предпринимательства, который ощутит повышение НДС, будет сфера услуг. Удорожание цен уже произошло для предпринимателей в части закупки сырья и производственных запасов», — признал Темиргалиев.

Несмотря на это, государство запускает новые меры поддержки бизнеса, в числе которых программы субсидирования затрат и кредитования. При правильной навигации негативные факторы можно нивелировать, правильно используя и заявляясь на все разнообразие мер поддержки, которое существует в республике, настаивает собеседник «Реального времени». По его словам, как раз Министерство экономики и может помочь «снавигировать» предприятие.

Конечно, наиболее уязвимым сектором предпринимательства, который ощутит повышение НДС, будет сфера услуг. Удорожание цен уже произошло для предпринимателей в части закупки сырья и производственных запасов



Тренд на casual-общепит и обслуживание промышленных гигантов

Помимо поручительской поддержки уже функционирующих и вышедших на первую прибыль предприятий Гарантийный фонд РТ работает и с проектным финансированием — пока не запущенными бизнесами. Их долю в общем объеме поручительств ГФ Темиргалиев оценивает в 10%.

Очерчивая круг сфер предпринимательской деятельности, проекты в которых с высокой долей вероятности могут заручиться поддержкой ГФ, собеседник «Реального времени» отметил два наиболее перспективных, на его взгляд, варианта. Первым стали ниши, которые создаются вокруг якорных промышленных предприятий республики (поставка и обслуживание оборудования, помещений или деталей). Вторым актуальным вариантом Темиргалиев назвал сферу общепита «нового времени».

«Мы недавно проводили круглый стол, там принимала участие директор Ассоциации рестораторов и отельеров (Галина Шарафутдинова, — прим. ред.). Она обозначила тренд на открытие маленьких городских кофеен, столовых и, так скажем, «казуальных ресторанов». То есть не пафосных и помпезных заведений, а бюджетных Casual-заведений», — пояснил Темиргалиев.

Совместно с Ассоциацией рестораторов и отельеров РТ Гарантийный фонд в ближайшее время планирует проведение круглого стола и выработку специальных мер поддержки предпринимателей сферы общепита. Уже сейчас для поддержки подобных высокорисковых предприятий в Доме предпринимательства (подшефной Минэкономики РТ организации, — прим. ред.) идет консультативная работа и работает центр микрофинансирования, где можно получить до 5 млн кредитных средств под 7,5% годовых.

Что делать, если все банки отказали

В некоторых случаях Гарантийный фонд может помочь получить кредит потенциальному заемщику, которому уже отказали все банки. Это может случиться по разным причинам, среди самых частых обстоятельств — неправильное оформление документов или заявка на неподходящий банковский продукт. ГФ берет на себя обязательства нивелировать подобные риски, заверяет Темиргалиев и приводит яркий пример.

«Один из примеров: предприниматель в Альметьевске был пострадавшим «Татфондбанка», у него деньги зависли на счетах ТФБ. В связи с этим он не мог продолжать свою предпринимательскую деятельность и обходил все банки, искав рефинансирования. Но так как он был занесен в черный список по кредитной истории (у него зависли деньги, он перестал их обслуживать), все банки ему отказывали. Он пришел к нам в единый центр кредитования, мы этот вопрос за него закрыли, — вспоминает директор ГФ. — Он смог рефинансировать свою задолженность, покрыть свои обязательства внутри «Татфондбанка» и выправить ситуацию с точки зрения кредитной истории».

Ольга Голыжбина, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова