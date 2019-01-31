Тимур Темиргалиев: «При правильной навигации можно нивелировать повышение НДС и ключевой ставки»
Директор Гарантийного фонда Татарстана — о помощи «погорельцам» «Татфондбанка», уровне кредитной просрочки МСБ и триумфе casual-общепита
Дальнейшее повышение ключевой ставки вряд ли повлияет на кредитный спрос предпринимателей, а волны последствий 2-процентного роста НДС не станут траурной процессией для малого и среднего бизнеса в республике — оптимистичный прогноз на онлайн-конференции «Реального времени» дал директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев. В редакционной студии специалист рассказал о планах по объему поручительства свыше 1 млрд рублей и кратному увеличению капитала ГФ в 2019 году.
Доля сотрудничества ГФ с региональными банками достигла 40 процентов
2018 год стал рекордным по объему поручительств за всю историю работы Гарантийного фонда Татарстана: организация выдала поручительств на сумму в 1 млрд рублей, что позволило привлечь 4 млрд рублей кредитных ресурсов для предпринимателей республики. Тем самым ведомство Темиргалиева на 42% перевыполнило план, утвержденный Минэкономики РТ (в 700 млн рублей).
В качестве причин стремительного взлета показателей глава Гарантийного фонда называет диверсификацию банковской партнерской сети и наладку диалога с предпринимательским сообществом республики. Если до 2018 года абсолютная доля партнерского списка фонда приходилась на федеральные банки, то к настоящему моменту доля региональных игроков в портфеле ГФ значительно выросла.
Сейчас 60% от общего объема поручительств фонда реализуется в федеральных Сбербанке, ВТБ «Промсвязьбанке» и банке «Открытие», 40% — в республиканских банках — в основном в Ак Барс Банке, «Татсоцбанке», «Банке Казани».
«Наша партнерская сеть охватывает 100 процентов банков республики. Заключены соглашения с 42 банками, туда входят все банки, которые присутствуют в Татарстане. Может быть, не от всех банков идет одинаковый объем, но мы этого и не требуем, — заострил внимание Темиргалиев. — Наша главная задача <...> — это чтобы предприниматель, придя в любой банк вне зависимости от того, где он находится, мог рассчитывать на нашу поддержку».
В минувшем 2018 году ГФ активно работал с банками по унификации и сокращению пакета документов, которые заемщику необходимо собрать. На данный момент ведомству удалось сократить средний срок рассмотрения кандидата на поручительство с пяти до трех дней.
Наша главная задача – это чтобы предприниматель, придя в любой банк вне зависимости от того, где он находится, мог рассчитывать на нашу поддержку
«Если сравнивать казанскую агломерацию и закамскую зону, то здесь «фифти-фифти»
Основной процент предпринимателей, получающих поддержку Гарантийного фонда, это бизнесмены Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, что вполне объяснимо и естественно для крупных городов, подчеркнул Темиргалиев. «Если сравнивать казанскую агломерацию и закамскую зону, то здесь у нас «фифти-фифти» — достаточно равное соотношение. <...> Но мы не обходим стороной и другие муниципалитеты», — отметил спикер.
В 2018 году ГФ была запущена программа «Предпринимательство на селе». Суть ее заключается в установлении специальных льготных условий при работе сельского предпринимателя с фондом: максимальный лимит доли поручительства увеличен с 50 до 70%, установлена минимальная льготная ставка вознаграждения (0,5% годовых). Притом работать с ГФ на таких условиях могут не только предприниматели в сфере сельского хозяйства, но и в любых других сферах. Через новую программу фонду удалось привлечь уже 33 млн рублей кредитных ресурсов, пояснил Темиргалиев.
Просрочка по кредитам МСБ при участии Гарантийного фонда держится на уровне 1 процента
Средний уровень просрочки по кредитам малому и среднему бизнесу, полученным при участии Гарантийного фонда держится уровне около 1%. В основном раскрытие гарантий вызвано банкротством компании. По сравнению с общефедеральными показателями, уровень просрочки заемщиков ГФ очень низкий, считает Темиргалиев.
«Если в среднем по стране просрочка МСБ составляет 10%, а среди гарантийных фондов — около 8%, то я считаю, мы делаем достаточно хорошую работу, в которой нам помогают, прежде всего, порядочность предпринимателей и их здравое отношение к ведению бизнеса», — выделил спикер.
Низкий уровень просрочки объясняется еще и введением в работу ГФ скоринговой системы, которая позволяет в автоматическом режиме отслеживать кредитоспособность заемщика, состояние счетов, участие в госзакупках. Усовершенствованный андеррайтинг снижает риски, а соответственно и уровень раскрытия гарантий.
Если в среднем по стране просрочка МСБ составляет 10%, а среди гарантийных фондов — около 8%, то, я считаю, мы делаем достаточно хорошую работу
До 2024 года капитал Гарантийного фонда РТ может удвоиться
До окончания действия национального проекта по развитию МСБ, 2024 года, капитал Гарантийного фонда РТ может увеличиться на 1 млрд рублей, удвоив свои мощности, заявил Тимур Темиргалиев. Благодаря существенному вливанию средств из федерального и регионального бюджетов, которое предусмотрено нацпроектом, уже в этом году ГФ планирует прирасти на 300 млн рублей, что позволит существенно увеличить максимальный объем выдаваемых поручительств.
В 2019 году Гарантийный фонд РТ установил себе минимальный показатель объема поручительств в 1 млрд 100 млн рублей.
Повышение ключевой ставки не отразится на кредитном спросе предпринимателей
«Тренд на повышение ключевой ставки очевиден, — констатировал руководитель Гарантийного фонда. — Естественно, он отразится на конечных коммерческих ставках для предпринимателей. Отразится ли это на спросе? Я думаю, нет, потому что рост ключевой ставки будет незначительным. Все-таки мы прошли тот период нестабильности: как наша валюта и цены на нефть. Они сейчас устоялись и понятны».
Темиргалиев напомнил, что в феврале 2019 года начнет работу новая госпрограмма по льготному кредитованию МСБ под 8,5%, а с 2016 года «Корпорация МСП» совместно с Центробанком России осуществляет работу над «долгоиграющей» программой, которая дает возможность предпринимателям получать кредиты под 9,6% — для среднего бизнеса, 10,6% — для малого. бизнеса.
«Наиболее уязвимым сектором предпринимательства, который ощутит повышение НДС, будет сфера услуг»
«Я воспринимаю повышение НДС как уже свершившийся факт. Конечно же, будет удорожание — не надо здесь «замыливать глаза» и думать, что это никак не повлияет. Да, НДС будет влиять, уже повлиял на предприятия и их деятельность. Конечно, наиболее уязвимым сектором предпринимательства, который ощутит повышение НДС, будет сфера услуг. Удорожание цен уже произошло для предпринимателей в части закупки сырья и производственных запасов», — признал Темиргалиев.
Несмотря на это, государство запускает новые меры поддержки бизнеса, в числе которых программы субсидирования затрат и кредитования. При правильной навигации негативные факторы можно нивелировать, правильно используя и заявляясь на все разнообразие мер поддержки, которое существует в республике, настаивает собеседник «Реального времени». По его словам, как раз Министерство экономики и может помочь «снавигировать» предприятие.
Конечно, наиболее уязвимым сектором предпринимательства, который ощутит повышение НДС, будет сфера услуг. Удорожание цен уже произошло для предпринимателей в части закупки сырья и производственных запасов
Тренд на casual-общепит и обслуживание промышленных гигантов
Помимо поручительской поддержки уже функционирующих и вышедших на первую прибыль предприятий Гарантийный фонд РТ работает и с проектным финансированием — пока не запущенными бизнесами. Их долю в общем объеме поручительств ГФ Темиргалиев оценивает в 10%.
Очерчивая круг сфер предпринимательской деятельности, проекты в которых с высокой долей вероятности могут заручиться поддержкой ГФ, собеседник «Реального времени» отметил два наиболее перспективных, на его взгляд, варианта. Первым стали ниши, которые создаются вокруг якорных промышленных предприятий республики (поставка и обслуживание оборудования, помещений или деталей). Вторым актуальным вариантом Темиргалиев назвал сферу общепита «нового времени».
«Мы недавно проводили круглый стол, там принимала участие директор Ассоциации рестораторов и отельеров (Галина Шарафутдинова, — прим. ред.). Она обозначила тренд на открытие маленьких городских кофеен, столовых и, так скажем, «казуальных ресторанов». То есть не пафосных и помпезных заведений, а бюджетных Casual-заведений», — пояснил Темиргалиев.
Совместно с Ассоциацией рестораторов и отельеров РТ Гарантийный фонд в ближайшее время планирует проведение круглого стола и выработку специальных мер поддержки предпринимателей сферы общепита. Уже сейчас для поддержки подобных высокорисковых предприятий в Доме предпринимательства (подшефной Минэкономики РТ организации, — прим. ред.) идет консультативная работа и работает центр микрофинансирования, где можно получить до 5 млн кредитных средств под 7,5% годовых.
Что делать, если все банки отказали
В некоторых случаях Гарантийный фонд может помочь получить кредит потенциальному заемщику, которому уже отказали все банки. Это может случиться по разным причинам, среди самых частых обстоятельств — неправильное оформление документов или заявка на неподходящий банковский продукт. ГФ берет на себя обязательства нивелировать подобные риски, заверяет Темиргалиев и приводит яркий пример.
«Один из примеров: предприниматель в Альметьевске был пострадавшим «Татфондбанка», у него деньги зависли на счетах ТФБ. В связи с этим он не мог продолжать свою предпринимательскую деятельность и обходил все банки, искав рефинансирования. Но так как он был занесен в черный список по кредитной истории (у него зависли деньги, он перестал их обслуживать), все банки ему отказывали. Он пришел к нам в единый центр кредитования, мы этот вопрос за него закрыли, — вспоминает директор ГФ. — Он смог рефинансировать свою задолженность, покрыть свои обязательства внутри «Татфондбанка» и выправить ситуацию с точки зрения кредитной истории».
Справка
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» была основана в 2011 году.
Целью фонда стало обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам. Организация ставит перед собой задачу развивать систему гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП), основанных на кредитных договорах, договорах банковской гарантии.
Тимур Темиргалиев был назначен на пост директора Гарантийного фонда РТ 12 января 2018 года, до 17 декабря 2017 года организацией руководил Дилюс Шавалиев.
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