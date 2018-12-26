26 дек. 2018

Онлайн-конференция с Тимуром Темиргалиевым, Директором Гарантийного фонда Республики Татарстан

Онлайн-конференция с Тимуром Темиргалиевым, Директором Гарантийного фонда Республики Татарстан

26 декабря в 14:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Директор гарантийного фонда Республики Татарстан Тимур Темиргалиев.

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий под публикацией.


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