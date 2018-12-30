Видео недели: Путин — красавчик, Поклонская на коне и камбэк Кевина Спейси после скандала

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Кадыров назвал Путина «абсолютным красавчиком»

В интервью телеканалу «Москва 24» глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил на вопрос, который столичный журналист подглядел у Юрия Дудя. Главу ЧР спросили: «Путин — красавчик?».

Поздравление от Поклонской на коне

Наталья Поклонская на коне и с шампанским поздравила россиян с наступающим 2019 годом. После выхода этого странного ролика пользователи ринулись упражняться в остроумии и клепать смешные мемы про политика.

Почему Екатерина Андреева не смотрит российское ТВ?

На этой неделе ВВС взяло большое интервью у ведущей Первого Екатерины Андреевой о государственных СМИ, пропаганде и о том, что происходит на российском ТВ. Ее цитата о том, почему она не смотрит телевизор, разлетелась по всем российским СМИ: «Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья».

«Замечательный подарок стране к Новому году»

Владимир Путин назвал «замечательным подарком стране к Новому году» успешное испытание ракетной системы «Авангард», прошедшее 26 декабря. Об этой ракете президент несколько месяцев назад рассказывал в послании к Федеральному собранию.

Золотов ответил Навальному про теледебаты

История с вызовом главой Росгвардии на дуэль получила свое продолжение на этой неделе. Генерал Золотов записал еще одно видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному.

Бывший «квнщик» собрался в президенты Украины

Экс-участник КВН Владимир Зеленский собрался баллотироваться в президенты Украины. На этой неделе он впервые дал интервью о политике.

Возвращение Кевина Спейси после секс-скандала



Американский актер Кевин Спейси выступил с первым публичным заявлением после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах и уволили из «Карточного домика». Он записал ролик, в котором предстает в образе Фрэнка Андервуда, и от его лица намекает на свое возвращение.

Концепт орбитального космодрома от S7 Space

Российская частная компания S7 Space объявила о старте проекта по созданию космодрома на околоземной орбите.

НЛО в Нью-Йорке

На этой неделе в Нью-Йорке жители нескольких улиц рассказали о голубом ярком свечении в небе. Многие приняли произошедшее за вторжение инопланетной цивилизации. На деле же произошел взрыв трансформатора.

Any idea what's going down in Queens right now? This has been lighting up the sky for the last 10 minutes. pic.twitter.com/QaFGZaMHnF

— Jake Mendel (@ijakemendel) 28 декабря 2018 г.

Куда уползла змея?

Фермер из Техаса заметил, как на его участке змея заползла под старый сарай. Мужчина решил приподнять постройку при помощи погрузчика, чтобы избавиться от непрошеной гостьи, и явно не ожидал увидеть там целое логово змей.