«Тукай — наше все» vs «Губайдулла, прости господи»
Тест на знание творчества и биографии татарского поэта
Как ни странно, эфир журналиста Олега Кашина на «Эхе Москвы», в котором он высказался о целесообразности присвоения аэропортам Уфы и Казани имен Мустая Карима и «Губайдуллы, прости господи» Тукая соответственно, усилил интерес к татарскому поэту номер один и побудил многих ознакомиться с его творчеством. «Реальное время» подготовило для своих читателей восемь вопросов, с помощью которых они могут проверить свое знание Тукая.
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