«Студент года – 2018»: спортсмен, доброволец, общественник и просто творческая личность

Сегодня в Казани подвели итоги российского конкурса «Студент года-2018». В этом году в конкурсе было заявлено девять номинаций. Помимо Гран-при, студенты со всей России боролись за звания «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Доброволец года», «Общественник года», «Староста года», «Журналист года» и «Иностранный студент года». Проект охватил 63 региона России, общее количество участников пятой по счету премии превысило 5 тыс. человек. Призовой фонд национальной премии составил 2 млн 100 тыс. рублей.

