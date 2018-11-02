Куда податься инвестору: биржа, недвижимость или альтернативные варианты?

На бранче «Реального времени» обсудили «откаты» и заработок на фондовом рынке и инвестиции, которые можно пощупать

Фото: Максим Платонов

Популярность фондового рынка в России постепенно растет, как и сознательность инвесторов. Однако проникновение остается слабым: на биржу, как правило, приходят лишь наиболее обеспеченные и подкованные граждане. Инвестиции в недвижимость более понятны, но подходят скорее для сохранения накоплений. Некоторые предпочитают вкладывать деньги в личное развитие или зарабатывать на совместных проектах с государством. Все эти варианты обсуждали на бранче «Частные инвестиции: спрос и предложения», организованном интернет-газетой «Реальное время».

Бумаги на любую погоду

Самый ненавистный вопрос для финансовых аналитиков — «куда вкладывать деньги?». Универсального ответа на него не существует — все зависит от целей инвестирования, темперамента, склонности к риску, финансовых возможностей и целого набора других нюансов. В бранче «Реального времени» участвовали представители разных сфер: фондового рынка, рынка недвижимости, специалисты по вложениям в социально-значимые проекты, а также те, чьей специализацией является человеческий капитал.

Директор Freedom Finance в Казани Марат Сабиров признался, что с уважением относится к любым видам инвестиций, будь то недвижимость или банковский депозит. Однако его компания специализируется на американском рынке ценных бумаг. Этот рынок растет в течение последних 10 лет. «С 2011 года его уже много раз начинали хоронить. Некоторые наши аналитики в обзорах каждый год писали, что деньги уйдут из развитых экономик и перетекут в развивающиеся. Что-то никак не перетекают», — констатировал он.

Конечно, на любом рынке случаются коррекции, периодически возникают «пузыри». Они были и в США — достаточно вспомнить Великую депрессию, кризисы 1987-го или 2008 года. Но надо смотреть на ситуацию шире, призвал представитель Freedom Finance: «Ни для кого не секрет, что даже в плохие времена есть те, кто от этих плохих времен выигрывают». Кроме того, на американском рынке торгуются бумаги 7 тыс. компаний, и из этого изобилия можно выбрать «достойного кандидата для инвестиций в любую погоду».

По словам Сабирова, сейчас интерес могут представлять американские банки, которые должны выиграть от программы повышения ставок Федеральной резервной системой. Потенциал есть во многих компаниях нефинансового сектора. К примеру, AT&T — крупнейший американский «телеком» — поглотил Time Warner и собирается составить конкуренцию Netflix. «Сейчас мы обращаем внимание на компании, которые решают прикладные задачи для таких гигантов, как Facebook. Они растут быстрее — они еще не распухли, и домохозяйки в них пока не инвестируют», — сказал Сабиров.

По его словам, размер инвестиций индивидуален: можно зайти на рынок с $1 тыс. и формировать портфель постепенно, а можно сразу вложить миллионы. Казанские клиенты покупают акции в среднем на $100—200 тыс.

«Тихая гавань»

Тему фондового рынка США продолжил директор казанского филиала компании «Открытие Брокер» Николай Лаптев: «С точки зрения инвестиций Америка достаточно стабильна. Сколько бы ни говорили наши политики, что от доллара надо отказываться, это, мягко скажем, мечты, которые я не знаю, когда могут сбыться. Доллар — он и есть доллар, на нем все завязано».

Впрочем, интересные инструменты есть и на российском рынке. Причем выбрать подходящую бумагу могут даже инвесторы, не имеющие большого опыта. Один из вариантов для них — открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и приобретать государственные облигации — бумаги с минимальным риском. Суверенные облигации — это «тихая гавань», отметил Лаптев; вдобавок ИИС дает право на налоговый вычет.

По словам Лаптева, «нормальный» срок для инвестиций на фондовом рынке составляет 3—5 лет



Инвестируя в ценные бумаги, вряд ли можно избежать «откатов» рынка: любые политические заявления так или иначе отражаются на котировках. Так, в начале апреля, после известия о возможных санкциях в отношении российского госдолга, биржа открылась снижением на 15—20%, но со временем восстановилась, вспоминает Лаптев.

Таким образом, временные падения рынка не страшны, главное — снижать риски за счет диверсификации портфеля: желательно вкладывать деньги в разные инструменты. Кроме того, существенную доходность, как правило, дают долгосрочные инвестиции, получить хороший результат на короткой дистанции сложно. По словам Лаптева, «нормальный» срок для инвестиций на фондовом рынке составляет 3—5 лет.

Игроманов стало меньше

Брокеры отмечают, что популярность инвестиций в ценные бумаги среди населения с каждым годом растет — этот процесс идет рука об руку с повышением финансовой грамотности. Впрочем, по сравнению с развитыми странами проникновение фондового рынка в России все еще слабое.

Со временем меняется и портрет инвестора. Если раньше люди чаще всего приходили к брокерам с надеждой на быстрый спекулятивный заработок, то сейчас многие сняли «розовые очки», сказал Лаптев: «Те, кто думал, что брокеры — это люди, которые дают быстро стать богачом, со временем уходят. Сейчас больше идут граждане, которые хотят сохранить и приумножить капитал на долгосрочном отрезке. Спекулятивно заработать на рынке можно, но можно и проиграть — таких примеров очень много».

Нужно отличать здоровый спекулятивный интерес от нездорового, продолжил эту мысль Сабиров. Его компания объясняет клиентам, как заработать на спекулятивных операциях. Однако в этом случае инвестор должен понимать, какие риски несет. «Мы всегда стараемся отсеивать игроманов. Приходит очень много людей, которые хотят по-быстрому заработать и еще получить драйв. Такие люди как раз не зарабатывают», — объясняет он.

То, что можно пощупать

Эстафету у брокеров приняли представители рынка недвижимости. По их словам, несмотря на рост популярности финансового рынка, для большей части населения инвестиции в недвижимость остаются более понятными. Причину этого просто объяснил генеральный директор «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров: «Недвижимость — это тот продукт, который можно пощупать».

В первую очередь россияне стараются обеспечить себя жильем, потом несут сбережения в банк, а фондовый рынок чаще всего является третьим этапом, до которого доходят только наиболее обеспеченные категории населения, согласилась директор агентства недвижимости «Открытие» Алина Тимербулатова.

В этом же духе высказался вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Вячеслав Егоров. Большинству россиян скорее присуща установка не потерять накопления, нежели заработать, сказал он. Как таковых инвесторов в недвижимости сейчас мало, в основном люди вкладывают деньги как потребители — приобретая жилье для себя.

Между тем возможность заработать есть и в этой сфере. По словам Егорова, в долгосрочной перспективе цены на жилье всегда растут. Также быстро дорожает земля — сегодня многие покупают ее под строительство или для перепродажи в будущем. Правда, рост цен на землю несколько замедлился после 2008 года, а также после 2014-го, отметил директор агентства недвижимости «Аляска» Леонид Авилов.

По словам Егорова, в долгосрочной перспективе цены на жилье всегда растут. Также быстро дорожает земля

«Надо понимать, куда вкладывать», поскольку тенденции на рынке постепенно меняются, продолжал Егоров. Раньше драйвером рынка был крупный ретейл: открывалось много больших магазинов. Теперь же более распространен формат магазинов «у дома», и бизнес чаще интересуется небольшими площадями.

В Москве и Санкт-Петербурге инвесторы вкладывают в большие площади и впоследствии делят их на части. «Мы можем говорить, что в такие вещи можно инвестировать, но надо просчитывать — куда. Ситуация меняется, причем иногда в считанные месяцы, поэтому надо обращаться к профессионалам, которые дадут грамотный совет», — говорит вице-президент РГР.

По словам Егорова, сумма инвестиций, как и в случае с ценными бумагами, может быть разной. Практический совет: «не вкладывать в жилье, которому больше 10 лет». На сегодняшний день граждане, имеющие накопления, инвестируют в новостройки. Они могут принести доход, особенно если приобретать недвижимость на этапе строительства (сразу после сдачи квартиры резко дорожают). Если инвестировать в недвижимость, когда она готова на 60—70%, доход может составить около 30%. И все же, предупреждает Егоров, к жилой недвижимости следует относиться скорее как инструменту сохранения капитала с учетом инфляции.

Альтернатива: ГЧП и личное развитие

Представитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Рузаль Назмутдинов рассказывал об инвестициях совершенно другого рода — государственно-частном партнерстве (ГЧП). Этот механизм предполагает привлечение частного капитала в социально-значимые проекты — например, в сфере спорта или здравоохранения.

ГЧП позволяет государству экономить ресурсы, а бизнесу — заработать. Заключению договора о государственно-частном партнерстве предшествует составление и утверждение бизнес-плана проекта, где прописываются все детали возврата инвестиций. Средней доходности в случае с ГЧП не бывает — в каждом проекте параметры разные.

Рузаль Назмутдинов рассказывал об инвестициях совершенно другого рода — государственно-частном партнерстве

По словам Назмутдинова, в основном в договорные отношения с государством вступают российские инвесторы — их доля в проектах ГЧП составляет около 80%. При этом инфраструктура такого партнерства становится все более развитой. Так, некоторые банки уже предлагают коробочные решения, позволяющие участвовать в ГЧП.

Наконец, основатель Global Vision Kazan Азат Кашапов рассказал об инвестициях в человеческий капитал. Компания занимается программами обучения и работы за границей. На первый взгляд, это, возможно, не самый прямой способ получить доход, однако личное развитие дает результаты. По словам Кашапова, практика показывает, что, потратив на участие в программе около $2 тыс., можно заработать $5—10 тыс. Сейчас популярность у клиентов набирает Китай — множество студентов едут туда по различным грантовым программам.