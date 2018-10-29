29 окт. 2018

Бизнес-бранч "Частные инвестиции: спрос и предложения"

Бизнес-бранч

29 октября состоится бизнес-бранч на тему «Частные инвестиции: спрос и предложения», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Вопросы к обсуждению:

  1. Состояние рынка частных инвестиций в России за последние три года
  2. Основные тенденции развития и «болевые точки» российского рынка частных инвестиций в эпоху глобализации. В чем отличия от мирового рынка частных инвестиций?
  3. Почему в западных странах обучение инвестированию входит в школьную программу, а в России — нет. Стоит ли вводить подобные уроки в образовательную программу? Что изменится, к чему приведет?
  4. Где научиться инвестированию зрелому человеку?
  5. Финансовые консультанты в России. Почему не стоит пренебрегать их услугами? Как правильно выбрать, по каким критериям? Во сколько может обойтись помощь такого специалиста?
  6. Какие налоги предусматривает инвестирование
  7. Как правильно формировать инвестиционный портфель
  8. Особенности инвестирования в акции/облигации (ценные бумаги), криптовалюту, драгметаллы, недвижимость

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

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Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

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