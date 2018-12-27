Криминальная Россия: грабители из Челябинска, опасное Подмосковье и насильники из Татарстана
Статистика количества преступлений в Российской Федерации за последнее десятилетие
«Реальное время» анализирует динамику и количество преступлений в России за последние годы. Как оказалось, в большей степени страна стала безопаснее: преступлений стало происходить кратно меньше. А вот непосредственно Татарстан лидирует по количеству изнасилований, «подтягиваясь» и по числу вымогательств.
Воруют в столицах и на курортах
Одним из самых распространенных преступлений в России, согласно данным статистики, является кража. В 2017 году у нас в стране было около 789 тысяч шансов остаться без своих вещей. Казалось бы, это очень значительный показатель, но есть и повод для оптимизма. Все уже не так плохо, как раньше: результат 2017 года — рекордно низкий за последние девять лет. В 2008 году беречь свою собственность приходилось в два раза активнее: число краж составляло 1,33 млн. Показатель этот активно снижался почти все это время, но были и годы-исключения. Число краж стабильно снижалось до 2014 года (тогда их было совершено около 909 тысяч), однако уже к 2015 году краж стало вновь больше миллиона. Затем показатель снова пошел на спад. За последний год показатель снизился на 9%, а за 9 лет — на 41%.
Аналогичные тенденции прослеживаются не только по стране, но и практически во всех регионах. Краж стало больше по сравнению с 2008 годом только в четырех регионах. В одном из них, Тыве, произошел настоящий скачок, в 3,5 раза (с 1,5 до 5,5 тысячи случаев). В Чечне число краж выросло на треть (с 428 до 592), на Камчатке — на 8%, а в Ингушетии — на 3%. Наиболее значительное снижение произошло в Марий Эл, Курской, и Пензенской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Калмыкии (на 60—70%). Если сравнивать не с 2008, а с 2016 годом, то краж стало больше в Калининградской области (сразу на 39%), Хакасии и Саратовской области (примерно на 10%) и еще в 12 регионах.
В 2017 году лидером по числу краж среди российских регионов стал столичный регион — Москва и Московская область (с 61 и 34 тысячами краж соответственно), курортный Краснодарский край (27 тысяч краж), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (суммарно в регионах совершено 27 тысяч краж). Татарстан оказался не в начале списка — на 18-м месте примерно с 16 тысячами краж (показатель снизился сильнее общероссийского: за год на 11%, а за 9 лет — на 54%) между Пермским краем и Воронежской областью. В Приволжском федеральном округе лидером по числу краж оказался Башкортостан с 21,5 тысячи краж.
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|788 531
|871 084
|1 018 456
|908 901
|922 562
|г. Москва
|61 357
|89 276
|103 720
|93 665
|90 127
|Московская область
|34 237
|38 559
|39 196
|38 510
|46 529
|Краснодарский край
|27 491
|29 818
|33 626
|29 088
|26 098
|ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл
|26 980
|28 308
|31 575
|31 810
|29 160
|Ростовская область
|26 281
|26 468
|29 869
|26 101
|25 627
|Челябинская область
|26 141
|25 601
|31 039
|26 628
|26 538
|Свердловская область
|24 747
|25 988
|30 121
|27 250
|28 566
|Красноярский край
|21 508
|24 661
|28 085
|24 370
|26 527
Грабеж средь бела дня вероятнее всего в Москве и Челябинске
Схожее, но гораздо более суровое преступление — грабеж. Случаев таких преступлений в России за 2017 год было зафиксировано около 57 тысяч штук. За год показатель снизился примерно так же, как показатель краж, — на 8%, а вот за 9 лет он снизился значительно сильнее — примерно в три раза, или на 77%. Тогда, в 2008 году, в России было совершено 244 тысячи грабежей. При этом, в отличие от числа краж, количество грабежей снижалось все 9 лет — никаких всплесков не было, так что в этом плане жизнь в России, похоже, стала спокойнее.
По сравнению с 2008 годом число грабежей выросло лишь в одном регионе — Республике Тыва, причем довольно значительно — на 69%. Впрочем, общее число грабежей невелико: сейчас 602, девять лет назад — 357. За последний год, правда, в некоторых регионах стало не так спокойно. По сравнению с 2016 годом, число грабежей выросло сразу в 30 регионах, причем в некоторых случаях довольно сильно. Например, в Калмыкии показатель скакнул в полтора раза (но общие цифры тут невелики — всего 46 грабежей), в Рязанской области — на 40%, в республике Коми — на 29%. В лидерах по годовому снижению — Чечня и Ингушетия (снижение в два раза, в каждом случае до 9—10 грабежей) и Москве.
Москва, столица и крупнейший регион страны, стала лидером по общему числу грабежей. В 2017 году их тут было 4,5 тысячи — на 78% меньше, чем в 2008 году, и на 36% меньше, чем в 2016 году. А вот на втором месте оказался крупный уральский промышленный регион — Челябинская область. Тут было совершено 2,8 тысячи грабежей — снижение за 9 лет тут меньше, чем по России, а вот по сравнению с прошлым годом есть даже рост — на 5%. Московская область расположилась на третьем месте, а четвертое место оказалось у Санкт-Петербурга вместе с Ленинградской областью. Показатель Татарстана — 980 грабежей — оказался так же, как и в случае с кражами, 18-м (снижение за год на 14%, за 9 лет – на 79%). Показатель некоторых других регионов ПФО значительно выше. Например, в Нижегородской области и Башкортостане грабежей было примерно по 1,4 тысячи, в Самарской области — 1 243.
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|56 855
|61 524
|72 739
|77 725
|92 069
|г. Москва
|4 466
|6 976
|9 022
|9 232
|11 135
|Челябинская область
|2 773
|2 651
|2 640
|2 768
|3 055
|Московская область
|2 709
|2 724
|2 952
|3 317
|4 995
|ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл
|2 431
|2 725
|3 072
|3 045
|3 682
|Кемеровская область
|2 156
|2 256
|2 841
|3 146
|3 788
|Ростовская область
|2 032
|1 909
|2 075
|2 258
|2 641
|г. Санкт-Петербург
|1 920
|2 220
|2 512
|2 470
|3 061
|Свердловская область
|1 855
|1 979
|2 100
|2 313
|2 945
Убийства и вред здоровью: Подмосковье впереди всех
Довольно значительны цифры и по преступлению, уже непосредственно связанному с физическим состоянием человека, — умышленному причинению вреда здоровью. Всего за прошлый год в России было совершено 24,5 тысячи таких преступлений — это на 11% меньше, чем годом ранее, и на 46% меньше, чем в 2008 году. Как и в случае с грабежами, все 9 лет число преступлений, связанных именно с умышленным причинением вреда здоровью, снижалось.
Этих преступлений за последние 9 лет стало меньше во всех без исключения регионах страны — это единственный из рассматриваемых видов преступлений, где снижение зафиксировано повсеместно. Самое небольшое снижение — на 13% — зафиксировано в Калмыкии, а самое значительное — в Орловской области, на две трети. А вот что касается динамики за последний год, то в девяти регионах все же был зафиксирован рост показателя. В Карачаево-Черкесии и Дагестане, например, количество таких преступлений выросло примерно на четверть, а в Северной Осетии — на 18%. Наибольшее снижение за год отмечено в Еврейской автономной области — на 35%.
Интересно, что лидером по числу случаев умышленного причинения вреда здоровью стала не Москва, а Московская область, где их было около тысячи, со среднероссийскими показателями снижения. Сама Москва же находится лишь на шестом месте с 869 случаями. Следом за Московской областью с практически одинаковыми показателями следуют Кемеровская и Свердловская области, а также Красноярский край. В последнем, правда, значительно меньше снижение числа таких преступлений: за последний год их количество не изменилось, а за 9 лет снижение оказалось чуть более, чем на четверть.
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|24 552
|27 442
|30 167
|32 899
|34 786
|Московская область
|1 042
|1 118
|1 252
|1 308
|1 401
|Кемеровская область
|992
|1 092
|1 346
|1 439
|1 536
|Свердловская область
|948
|1 058
|1 278
|1 446
|1 441
|Красноярский край
|947
|949
|1 077
|1 108
|1 175
|Иркутская область
|873
|987
|1 033
|1 200
|1 271
|г. Москва
|869
|997
|1 049
|1 153
|1 222
|Челябинская область
|851
|968
|1 014
|1 163
|1 248
|Тюменская область (с а/о)
|834
|944
|946
|1 149
|1 250
Число убийств в России также очень велико, хотя, конечно, заметно меньше, чем случаев умышленного причинения вреда здоровью. В 2017 году было совершено 9,6 тысячи убийств. Показатель снижался все 9 лет, в итоге сейчас он в два с лишним раза меньше, чем в 2008 году. Тогда убийств было совершено 19,7 тысячи. За последний год снижение составило лишь 7%.
По сравнению с 2008 годом число убийств выросло только в одном регионе — Чукотском автономном округе. Показатель роста составляет 14%, однако речь идет о разнице в одно убийство: в 2017 году их было совершено восемь, а 9 лет назад — лишь семь. А вот за год показатель вырос сразу в 23 регионах. В первую очередь тут нужно выделить Севастополь, где показатель роста составил 69% — правда, речь вновь идет о небольшом числе убийств: 27 в прошлом году против 16 в 2016 году. Заметный рост при относительно крупном результате — в Архангельской области, более чем на четверть, со 138 до 175. Кроме того, рост на 26% (с 218 до 274 убийств) в Нижегородской области, на 19% (с 241 до 286) — в Бурятии, а также в Кировской, Тверской, Волгоградской, Курганской областях и Пермском крае.
Что интересно — лидером и по числу убийств стала не столица, а Московская область. Здесь их было совершено 415. Второе место оказалось у Свердловской области — 338 убийств. Третье место — у Санкт-Петербурга вместе с Ленинградской областью. Здесь было совершено 337 убийств. Немногим меньше показатель Башкортостана, здесь убийств было 323. А вот Москва находится лишь на пятом месте с показателем в 311 убийств. При этом в большинстве лидирующих по числу убийств регионах показатель снизился за год выше среднего, а вот в Башкирии он вырос на 2%. Татарстан находится на 11-м месте с 272 убийствами — при этом тут заметно меньше, чем в среднем, снизился показатель за 9 лет (всего на 15%).
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|9 616
|10 315
|11 353
|11 766
|12 151
|Московская область
|415
|500
|557
|574
|507
|Свердловская область
|338
|399
|430
|457
|450
|ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл
|337
|384
|361
|431
|403
|Республика Башкортостан
|323
|318
|354
|388
|387
|г. Москва
|311
|346
|348
|373
|419
|Кемеровская область
|296
|297
|342
|399
|354
|Красноярский край
|287
|333
|308
|319
|324
|Республика Бурятия
|286
|241
|220
|195
|172
Разбои и хулиганство больше не в моде
В 2017 году почти столько же, сколько убийств, было совершено и разбоев. Показатель по России составил около 9,1 тысячи таких преступлений. Интересно, что 9 лет назад разбоев совершалось почти в два раза больше, чем убийств, теперь же показатель сравнялся. Соответственно, темпы снижения числа разбоев значительно выше: на 74% за 9 лет, или почти в четыре раза. Показатель при этом снижается стабильно, год от года. За последний год число разбоев снизилось на 20% — в три раза больше, чем в случае с убийствами.
При этом за последний год число разбоев увеличилось в 11 регионах. Значительные показатели роста — в Калмыкии (в два раза) и Еврейской автономной области (на 43%), но общее число таких преступлений тут невелико. Из регионов, где преступлений совершается относительно большое количество, стоит отметить Амурскую область (рост на 12%, до 101), Архангельскую область (на 11%, до 105), Карелию (на 10%, до 43) и Севастополь (на 9%, до 43). За 9 лет число разбоев снизилось практически повсеместно: единственным регионом, где число разбоев увеличилось, стала Еврейская автономная область (рост на 18%).
Абсолютным лидером по числу разбоев стала Москва. Тут в 2017 году было 886 разбоев, но за последний год город стал одним из лидеров по снижению их числа — снижение составило 38%. Второе место занимает Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью (560 разбоев, снижение на 14%), Московская область — на третьем месте с 530 такими преступлениями (снижение на 19%). В пятерке также Челябинская и Ростовская области (при этом в последней годовое снижение едва заметное — на 7%). Такое же малозначительное снижение — и в расположившемся на седьмом месте Башкортостане. Татарстан находится на 12-м месте с 208 разбоями и снижением за год на треть, что является довольно хорошим показателем.
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|9 104
|11 416
|13 642
|14 340
|16 416
|г. Москва
|886
|1 439
|1 953
|2 013
|2 462
|ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл
|560
|653
|845
|841
|883
|Московская область
|530
|657
|685
|771
|1 119
|г. Санкт-Петербург
|421
|505
|702
|704
|710
|Челябинская область
|345
|408
|416
|479
|473
|Ростовская область
|302
|325
|327
|367
|443
|Свердловская область
|277
|423
|459
|430
|513
|Республика Башкортостан
|271
|293
|301
|243
|304
А вот наиболее снизившейся за 9 лет категорией преступлений стало хулиганство. По сравнению с 2008 годом показатель уменьшился примерно в семь раз — с 13,6 тысячи до 2,2 тысячи случаев по стране. За 9 лет рост произошел только в Карачаево-Черкесии (с 9 до 11 случаев) и Кировской области (с 53 до 57 случаев). За год, впрочем, показатель снижения значительно скромнее — всего 16%. При этом сразу в 25 регионах показатель повысился. Это, в первую очередь, Томская область и Калмыкия (показатели выросли в 5 раз — с 2 до 10 и с 1 до 5 случаев), а также Амурская область (рост с 4 до 16 случаев).
Самым «хулиганским» регионом в 2017 году стала Москва. Тут было зафиксировано 370 случаев. Московская область занимает второе место, хоть и прилично отстает — здесь было 155 случаев хулиганства. Третье место оказалось у Волгоградской области — здесь было зафиксировано 129 случаев хулиганства. Это больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (тут показатель равен 127). Замыкает пятерку Челябинская область со 107 актами хулиганства. Больше всего случаев в ПФО было зафиксировано в Удмуртии и Кировской области — 70 и 57 (это седьмое и восьмое места по стране). Татарстан оказался на 11-м месте с 43 случаями (кстати, за год показатель снизился ровно в два раза).
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|2 190
|2 597
|3 318
|4 022
|4 850
|г. Москва
|370
|432
|497
|578
|722
|Московская область
|155
|157
|153
|144
|207
|Волгоградская область
|129
|107
|117
|122
|124
|ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл
|127
|111
|114
|146
|168
|Челябинская область
|107
|119
|152
|245
|170
|г. Санкт-Петербург
|90
|89
|87
|103
|125
|Тюменская область (с а/о)
|79
|101
|139
|196
|367
|Удмуртская Республика
|70
|107
|106
|131
|136
Калининградские рекорды по вымогательствам, к которым подтягивается и Татарстан
Почти в два раза реже, чем убийства и разбои, в России происходят случаи вымогательства. В 2017 году таких случаев оказалось около 5,2 тысячи. За 9 лет случаев вымогательства стало почти в два раза меньше. Однако, что интересно, в отличие от большинства других видов преступлений, число вымогательств постоянно меняется, причем не только в сторону уменьшения — показатель достаточно нестабилен. Он в 2008 году составил почти 10 тысяч случаев и снижался до 2011 года, когда достиг примерно 6 тысяч. В 2012 году, однако, он вновь стал расти — сначала примерно на 70 случаев в год, но к 2013 году достиг 6,6 тысячи. В 2014 году вновь на два года начался спад — до 4,5 тысячи, затем 4,3 тысячи. Однако в 2016 году вновь начался рост — тогда показатель составил 4,6 тысячи, а в 2017 году он вырос еще на 13%, до 5 159 случаев.
При этом в некоторых регионах показатель заметно вырос даже за 9 лет, не говоря уже о последнем годе. Лидером тут стала Калининградская область. По сравнению с 2008 годом число вымогательств увеличилось в 2,6 раза — с 19 до 49 случаев. Рост почти в два раза, кроме того, зафиксирован в Карелии (с 21 до 36 случаев), а также в Москве — с 207 до 323 случаев. В лидерах по росту за 9 лет, кроме того, Кировская и Волгоградская области. Всего за 9 лет показатель увеличился в 15 регионах.
За последний год ситуация еще хуже. По сравнению с 2016 годом число вымогательств выросло в 54 регионах. Рекордсмен тут — все та же Калининградская область, показатель вырос в три раза — с 16 до 49 случаев. В три раза вырос показатель и в Ненецком автономном округе, однако тут идет речь о росте с одного случая в 2016 году до трех в 2017 году. Показатель роста более чем в два раза, кроме того, в Калмыкии, Амурской, Томской и Тамбовской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Псковской области.
Лидером по общему числу вымогательств стала Тюменская область вместе с автономными округами — тут случаев было 330. Почти столько же — 323 случая — было и в Москве. А вот на третьем месте оказался Татарстан. Здесь было 258 случаев, причем за год показатель вырос на одну пятую.
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|5 159
|4 561
|4 259
|4 541
|6 594
|Тюменская область (с а/о)
|330
|293
|250
|210
|341
|г. Москва
|323
|337
|271
|340
|768
|Республика Татарстан
|258
|214
|162
|114
|119
|Челябинская область
|255
|321
|150
|178
|605
|Тюменская обл. (без а/о)
|189
|211
|152
|102
|248
|Московская область
|166
|120
|136
|173
|474
|Нижегородская область
|158
|97
|184
|309
|781
|Республика Башкортостан
|155
|153
|131
|84
|104
Номер один по изнасилованиям
Еще более печально ситуация для Татарстана выглядит по показателю изнасилований. Регион тут оказался на первом месте, причем с довольно большим отрывом от ближайшего «преследователя». Впрочем, начнем с общих показателей по России. Всего в стране в 2017 году было около 3,5 тысячи случаев изнасилований. За 9 лет показатель снизился на 43% (с 6,2 тысячи, а за год — на 9%. Показатель тут, как и у большинства других преступлений, линейно снижается год от года.
Регионов, где число изнасилований за 9 лет увеличилось, не так много — всего семь. Самый большой рост у Хакасии, в 2,7 раза — с 18 до 48 случаев. Татарстан находится на втором месте с ростом на 85% — со 145 до 268. А вот за последний год показатель вырос уже в 34 регионах. Первое место оказалось у Северной Осетии, где произошел скачок в пять с лишним раз — с 3 до 16 случаев. В Хакасии и Карачаево-Черкесии рост примерно в три раза. Четвертое место — у Сахалинской области с ростом в 2,9 раза. Почти такой же показатель — у Татарстана, где цифра увеличилась в 2,8 раза — с 95 до 268 случаев.
Татарстан, как уже говорилось, занял первое место по числу изнасилований. Показатель в 268 преступлений — почти в два раза выше, чем у находящейся на втором месте Свердловской области. Причем у Татарстана цифры заметно «скачут» год от года. В 2016 году, к примеру, таких преступлений было совершено 95, а в 2015 году — 222. 2011 год с 223 изнасилованиями также был окружен годами, когда их было совершено гораздо меньше — 83 в 2010-м и 67 в 2012 году.
Помимо Татарстана, в списке регионов с наибольшим числом таких преступлений — Свердловская область (145 случаев), Башкортостан (134 случая), Московская область (131) и Пермский край (128 случаев). Крупнейший город страны Москва занимает шестое место со 124 случаями.
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|3 538
|3 893
|3 936
|4 163
|4 246
|Республика Татарстан
|268
|95
|222
|84
|149
|Свердловская область
|145
|142
|135
|262
|213
|Республика Башкортостан
|134
|117
|131
|135
|109
|Московская область
|131
|139
|158
|162
|179
|Пермский край
|128
|108
|115
|121
|166
|г. Москва
|124
|154
|224
|232
|217
|Краснодарский край
|113
|113
|121
|105
|106
|Челябинская область
|109
|122
|91
|104
|98
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