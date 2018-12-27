Криминальная Россия: грабители из Челябинска, опасное Подмосковье и насильники из Татарстана

Статистика количества преступлений в Российской Федерации за последнее десятилетие

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» анализирует динамику и количество преступлений в России за последние годы. Как оказалось, в большей степени страна стала безопаснее: преступлений стало происходить кратно меньше. А вот непосредственно Татарстан лидирует по количеству изнасилований, «подтягиваясь» и по числу вымогательств.

Воруют в столицах и на курортах

Одним из самых распространенных преступлений в России, согласно данным статистики, является кража. В 2017 году у нас в стране было около 789 тысяч шансов остаться без своих вещей. Казалось бы, это очень значительный показатель, но есть и повод для оптимизма. Все уже не так плохо, как раньше: результат 2017 года — рекордно низкий за последние девять лет. В 2008 году беречь свою собственность приходилось в два раза активнее: число краж составляло 1,33 млн. Показатель этот активно снижался почти все это время, но были и годы-исключения. Число краж стабильно снижалось до 2014 года (тогда их было совершено около 909 тысяч), однако уже к 2015 году краж стало вновь больше миллиона. Затем показатель снова пошел на спад. За последний год показатель снизился на 9%, а за 9 лет — на 41%.

Аналогичные тенденции прослеживаются не только по стране, но и практически во всех регионах. Краж стало больше по сравнению с 2008 годом только в четырех регионах. В одном из них, Тыве, произошел настоящий скачок, в 3,5 раза (с 1,5 до 5,5 тысячи случаев). В Чечне число краж выросло на треть (с 428 до 592), на Камчатке — на 8%, а в Ингушетии — на 3%. Наиболее значительное снижение произошло в Марий Эл, Курской, и Пензенской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Калмыкии (на 60—70%). Если сравнивать не с 2008, а с 2016 годом, то краж стало больше в Калининградской области (сразу на 39%), Хакасии и Саратовской области (примерно на 10%) и еще в 12 регионах.

В 2017 году лидером по числу краж среди российских регионов стал столичный регион — Москва и Московская область (с 61 и 34 тысячами краж соответственно), курортный Краснодарский край (27 тысяч краж), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (суммарно в регионах совершено 27 тысяч краж). Татарстан оказался не в начале списка — на 18-м месте примерно с 16 тысячами краж (показатель снизился сильнее общероссийского: за год на 11%, а за 9 лет — на 54%) между Пермским краем и Воронежской областью. В Приволжском федеральном округе лидером по числу краж оказался Башкортостан с 21,5 тысячи краж.

Количество преступлений по ст.158 УК РФ (Кража), данные за 10 лет

2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 788 531 871 084 1 018 456 908 901 922 562 г. Москва 61 357 89 276 103 720 93 665 90 127 Московская область 34 237 38 559 39 196 38 510 46 529 Краснодарский край 27 491 29 818 33 626 29 088 26 098 ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл 26 980 28 308 31 575 31 810 29 160 Ростовская область 26 281 26 468 29 869 26 101 25 627 Челябинская область 26 141 25 601 31 039 26 628 26 538 Свердловская область 24 747 25 988 30 121 27 250 28 566 Красноярский край 21 508 24 661 28 085 24 370 26 527

Грабеж средь бела дня вероятнее всего в Москве и Челябинске

Схожее, но гораздо более суровое преступление — грабеж. Случаев таких преступлений в России за 2017 год было зафиксировано около 57 тысяч штук. За год показатель снизился примерно так же, как показатель краж, — на 8%, а вот за 9 лет он снизился значительно сильнее — примерно в три раза, или на 77%. Тогда, в 2008 году, в России было совершено 244 тысячи грабежей. При этом, в отличие от числа краж, количество грабежей снижалось все 9 лет — никаких всплесков не было, так что в этом плане жизнь в России, похоже, стала спокойнее.

По сравнению с 2008 годом число грабежей выросло лишь в одном регионе — Республике Тыва, причем довольно значительно — на 69%. Впрочем, общее число грабежей невелико: сейчас 602, девять лет назад — 357. За последний год, правда, в некоторых регионах стало не так спокойно. По сравнению с 2016 годом, число грабежей выросло сразу в 30 регионах, причем в некоторых случаях довольно сильно. Например, в Калмыкии показатель скакнул в полтора раза (но общие цифры тут невелики — всего 46 грабежей), в Рязанской области — на 40%, в республике Коми — на 29%. В лидерах по годовому снижению — Чечня и Ингушетия (снижение в два раза, в каждом случае до 9—10 грабежей) и Москве.

Москва, столица и крупнейший регион страны, стала лидером по общему числу грабежей. В 2017 году их тут было 4,5 тысячи — на 78% меньше, чем в 2008 году, и на 36% меньше, чем в 2016 году. А вот на втором месте оказался крупный уральский промышленный регион — Челябинская область. Тут было совершено 2,8 тысячи грабежей — снижение за 9 лет тут меньше, чем по России, а вот по сравнению с прошлым годом есть даже рост — на 5%. Московская область расположилась на третьем месте, а четвертое место оказалось у Санкт-Петербурга вместе с Ленинградской областью. Показатель Татарстана — 980 грабежей — оказался так же, как и в случае с кражами, 18-м (снижение за год на 14%, за 9 лет – на 79%). Показатель некоторых других регионов ПФО значительно выше. Например, в Нижегородской области и Башкортостане грабежей было примерно по 1,4 тысячи, в Самарской области — 1 243.

Количество преступлений по ст.161 УК РФ (Грабеж), данные за 10 лет

2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 56 855 61 524 72 739 77 725 92 069 г. Москва 4 466 6 976 9 022 9 232 11 135 Челябинская область 2 773 2 651 2 640 2 768 3 055 Московская область 2 709 2 724 2 952 3 317 4 995 ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл 2 431 2 725 3 072 3 045 3 682 Кемеровская область 2 156 2 256 2 841 3 146 3 788 Ростовская область 2 032 1 909 2 075 2 258 2 641 г. Санкт-Петербург 1 920 2 220 2 512 2 470 3 061 Свердловская область 1 855 1 979 2 100 2 313 2 945

Убийства и вред здоровью: Подмосковье впереди всех

Довольно значительны цифры и по преступлению, уже непосредственно связанному с физическим состоянием человека, — умышленному причинению вреда здоровью. Всего за прошлый год в России было совершено 24,5 тысячи таких преступлений — это на 11% меньше, чем годом ранее, и на 46% меньше, чем в 2008 году. Как и в случае с грабежами, все 9 лет число преступлений, связанных именно с умышленным причинением вреда здоровью, снижалось.

Этих преступлений за последние 9 лет стало меньше во всех без исключения регионах страны — это единственный из рассматриваемых видов преступлений, где снижение зафиксировано повсеместно. Самое небольшое снижение — на 13% — зафиксировано в Калмыкии, а самое значительное — в Орловской области, на две трети. А вот что касается динамики за последний год, то в девяти регионах все же был зафиксирован рост показателя. В Карачаево-Черкесии и Дагестане, например, количество таких преступлений выросло примерно на четверть, а в Северной Осетии — на 18%. Наибольшее снижение за год отмечено в Еврейской автономной области — на 35%.

Интересно, что лидером по числу случаев умышленного причинения вреда здоровью стала не Москва, а Московская область, где их было около тысячи, со среднероссийскими показателями снижения. Сама Москва же находится лишь на шестом месте с 869 случаями. Следом за Московской областью с практически одинаковыми показателями следуют Кемеровская и Свердловская области, а также Красноярский край. В последнем, правда, значительно меньше снижение числа таких преступлений: за последний год их количество не изменилось, а за 9 лет снижение оказалось чуть более, чем на четверть.

Количество преступлений по ст.111 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью), данные за 10 лет

2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 24 552 27 442 30 167 32 899 34 786 Московская область 1 042 1 118 1 252 1 308 1 401 Кемеровская область 992 1 092 1 346 1 439 1 536 Свердловская область 948 1 058 1 278 1 446 1 441 Красноярский край 947 949 1 077 1 108 1 175 Иркутская область 873 987 1 033 1 200 1 271 г. Москва 869 997 1 049 1 153 1 222 Челябинская область 851 968 1 014 1 163 1 248 Тюменская область (с а/о) 834 944 946 1 149 1 250

Число убийств в России также очень велико, хотя, конечно, заметно меньше, чем случаев умышленного причинения вреда здоровью. В 2017 году было совершено 9,6 тысячи убийств. Показатель снижался все 9 лет, в итоге сейчас он в два с лишним раза меньше, чем в 2008 году. Тогда убийств было совершено 19,7 тысячи. За последний год снижение составило лишь 7%.

По сравнению с 2008 годом число убийств выросло только в одном регионе — Чукотском автономном округе. Показатель роста составляет 14%, однако речь идет о разнице в одно убийство: в 2017 году их было совершено восемь, а 9 лет назад — лишь семь. А вот за год показатель вырос сразу в 23 регионах. В первую очередь тут нужно выделить Севастополь, где показатель роста составил 69% — правда, речь вновь идет о небольшом числе убийств: 27 в прошлом году против 16 в 2016 году. Заметный рост при относительно крупном результате — в Архангельской области, более чем на четверть, со 138 до 175. Кроме того, рост на 26% (с 218 до 274 убийств) в Нижегородской области, на 19% (с 241 до 286) — в Бурятии, а также в Кировской, Тверской, Волгоградской, Курганской областях и Пермском крае.

Что интересно — лидером и по числу убийств стала не столица, а Московская область. Здесь их было совершено 415. Второе место оказалось у Свердловской области — 338 убийств. Третье место — у Санкт-Петербурга вместе с Ленинградской областью. Здесь было совершено 337 убийств. Немногим меньше показатель Башкортостана, здесь убийств было 323. А вот Москва находится лишь на пятом месте с показателем в 311 убийств. При этом в большинстве лидирующих по числу убийств регионах показатель снизился за год выше среднего, а вот в Башкирии он вырос на 2%. Татарстан находится на 11-м месте с 272 убийствами — при этом тут заметно меньше, чем в среднем, снизился показатель за 9 лет (всего на 15%).

Количество преступлений по ст.105 УК РФ (Убийство)

2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 9 616 10 315 11 353 11 766 12 151 Московская область 415 500 557 574 507 Свердловская область 338 399 430 457 450 ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл 337 384 361 431 403 Республика Башкортостан 323 318 354 388 387 г. Москва 311 346 348 373 419 Кемеровская область 296 297 342 399 354 Красноярский край 287 333 308 319 324 Республика Бурятия 286 241 220 195 172

Разбои и хулиганство больше не в моде

В 2017 году почти столько же, сколько убийств, было совершено и разбоев. Показатель по России составил около 9,1 тысячи таких преступлений. Интересно, что 9 лет назад разбоев совершалось почти в два раза больше, чем убийств, теперь же показатель сравнялся. Соответственно, темпы снижения числа разбоев значительно выше: на 74% за 9 лет, или почти в четыре раза. Показатель при этом снижается стабильно, год от года. За последний год число разбоев снизилось на 20% — в три раза больше, чем в случае с убийствами.

При этом за последний год число разбоев увеличилось в 11 регионах. Значительные показатели роста — в Калмыкии (в два раза) и Еврейской автономной области (на 43%), но общее число таких преступлений тут невелико. Из регионов, где преступлений совершается относительно большое количество, стоит отметить Амурскую область (рост на 12%, до 101), Архангельскую область (на 11%, до 105), Карелию (на 10%, до 43) и Севастополь (на 9%, до 43). За 9 лет число разбоев снизилось практически повсеместно: единственным регионом, где число разбоев увеличилось, стала Еврейская автономная область (рост на 18%).

Абсолютным лидером по числу разбоев стала Москва. Тут в 2017 году было 886 разбоев, но за последний год город стал одним из лидеров по снижению их числа — снижение составило 38%. Второе место занимает Санкт-Петербург вместе с Ленинградской областью (560 разбоев, снижение на 14%), Московская область — на третьем месте с 530 такими преступлениями (снижение на 19%). В пятерке также Челябинская и Ростовская области (при этом в последней годовое снижение едва заметное — на 7%). Такое же малозначительное снижение — и в расположившемся на седьмом месте Башкортостане. Татарстан находится на 12-м месте с 208 разбоями и снижением за год на треть, что является довольно хорошим показателем.

Количество преступлений по ст.162 УК РФ (Разбой), данные за 10 лет

2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 9 104 11 416 13 642 14 340 16 416 г. Москва 886 1 439 1 953 2 013 2 462 ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл 560 653 845 841 883 Московская область 530 657 685 771 1 119 г. Санкт-Петербург 421 505 702 704 710 Челябинская область 345 408 416 479 473 Ростовская область 302 325 327 367 443 Свердловская область 277 423 459 430 513 Республика Башкортостан 271 293 301 243 304

А вот наиболее снизившейся за 9 лет категорией преступлений стало хулиганство. По сравнению с 2008 годом показатель уменьшился примерно в семь раз — с 13,6 тысячи до 2,2 тысячи случаев по стране. За 9 лет рост произошел только в Карачаево-Черкесии (с 9 до 11 случаев) и Кировской области (с 53 до 57 случаев). За год, впрочем, показатель снижения значительно скромнее — всего 16%. При этом сразу в 25 регионах показатель повысился. Это, в первую очередь, Томская область и Калмыкия (показатели выросли в 5 раз — с 2 до 10 и с 1 до 5 случаев), а также Амурская область (рост с 4 до 16 случаев).

Самым «хулиганским» регионом в 2017 году стала Москва. Тут было зафиксировано 370 случаев. Московская область занимает второе место, хоть и прилично отстает — здесь было 155 случаев хулиганства. Третье место оказалось у Волгоградской области — здесь было зафиксировано 129 случаев хулиганства. Это больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (тут показатель равен 127). Замыкает пятерку Челябинская область со 107 актами хулиганства. Больше всего случаев в ПФО было зафиксировано в Удмуртии и Кировской области — 70 и 57 (это седьмое и восьмое места по стране). Татарстан оказался на 11-м месте с 43 случаями (кстати, за год показатель снизился ровно в два раза).

Количество преступлений по ст.213 УК РФ (Хулиганство), данные за 10 лет

2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 2 190 2 597 3 318 4 022 4 850 г. Москва 370 432 497 578 722 Московская область 155 157 153 144 207 Волгоградская область 129 107 117 122 124 ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл 127 111 114 146 168 Челябинская область 107 119 152 245 170 г. Санкт-Петербург 90 89 87 103 125 Тюменская область (с а/о) 79 101 139 196 367 Удмуртская Республика 70 107 106 131 136

Калининградские рекорды по вымогательствам, к которым подтягивается и Татарстан

Почти в два раза реже, чем убийства и разбои, в России происходят случаи вымогательства. В 2017 году таких случаев оказалось около 5,2 тысячи. За 9 лет случаев вымогательства стало почти в два раза меньше. Однако, что интересно, в отличие от большинства других видов преступлений, число вымогательств постоянно меняется, причем не только в сторону уменьшения — показатель достаточно нестабилен. Он в 2008 году составил почти 10 тысяч случаев и снижался до 2011 года, когда достиг примерно 6 тысяч. В 2012 году, однако, он вновь стал расти — сначала примерно на 70 случаев в год, но к 2013 году достиг 6,6 тысячи. В 2014 году вновь на два года начался спад — до 4,5 тысячи, затем 4,3 тысячи. Однако в 2016 году вновь начался рост — тогда показатель составил 4,6 тысячи, а в 2017 году он вырос еще на 13%, до 5 159 случаев.

При этом в некоторых регионах показатель заметно вырос даже за 9 лет, не говоря уже о последнем годе. Лидером тут стала Калининградская область. По сравнению с 2008 годом число вымогательств увеличилось в 2,6 раза — с 19 до 49 случаев. Рост почти в два раза, кроме того, зафиксирован в Карелии (с 21 до 36 случаев), а также в Москве — с 207 до 323 случаев. В лидерах по росту за 9 лет, кроме того, Кировская и Волгоградская области. Всего за 9 лет показатель увеличился в 15 регионах.

За последний год ситуация еще хуже. По сравнению с 2016 годом число вымогательств выросло в 54 регионах. Рекордсмен тут — все та же Калининградская область, показатель вырос в три раза — с 16 до 49 случаев. В три раза вырос показатель и в Ненецком автономном округе, однако тут идет речь о росте с одного случая в 2016 году до трех в 2017 году. Показатель роста более чем в два раза, кроме того, в Калмыкии, Амурской, Томской и Тамбовской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Псковской области.

Лидером по общему числу вымогательств стала Тюменская область вместе с автономными округами — тут случаев было 330. Почти столько же — 323 случая — было и в Москве. А вот на третьем месте оказался Татарстан. Здесь было 258 случаев, причем за год показатель вырос на одну пятую.

Количество преступлений по ст.163 УК РФ (Вымогательство), данные за 10 лет

2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 5 159 4 561 4 259 4 541 6 594 Тюменская область (с а/о) 330 293 250 210 341 г. Москва 323 337 271 340 768 Республика Татарстан 258 214 162 114 119 Челябинская область 255 321 150 178 605 Тюменская обл. (без а/о) 189 211 152 102 248 Московская область 166 120 136 173 474 Нижегородская область 158 97 184 309 781 Республика Башкортостан 155 153 131 84 104

Номер один по изнасилованиям

Еще более печально ситуация для Татарстана выглядит по показателю изнасилований. Регион тут оказался на первом месте, причем с довольно большим отрывом от ближайшего «преследователя». Впрочем, начнем с общих показателей по России. Всего в стране в 2017 году было около 3,5 тысячи случаев изнасилований. За 9 лет показатель снизился на 43% (с 6,2 тысячи, а за год — на 9%. Показатель тут, как и у большинства других преступлений, линейно снижается год от года.

Регионов, где число изнасилований за 9 лет увеличилось, не так много — всего семь. Самый большой рост у Хакасии, в 2,7 раза — с 18 до 48 случаев. Татарстан находится на втором месте с ростом на 85% — со 145 до 268. А вот за последний год показатель вырос уже в 34 регионах. Первое место оказалось у Северной Осетии, где произошел скачок в пять с лишним раз — с 3 до 16 случаев. В Хакасии и Карачаево-Черкесии рост примерно в три раза. Четвертое место — у Сахалинской области с ростом в 2,9 раза. Почти такой же показатель — у Татарстана, где цифра увеличилась в 2,8 раза — с 95 до 268 случаев.

Татарстан, как уже говорилось, занял первое место по числу изнасилований. Показатель в 268 преступлений — почти в два раза выше, чем у находящейся на втором месте Свердловской области. Причем у Татарстана цифры заметно «скачут» год от года. В 2016 году, к примеру, таких преступлений было совершено 95, а в 2015 году — 222. 2011 год с 223 изнасилованиями также был окружен годами, когда их было совершено гораздо меньше — 83 в 2010-м и 67 в 2012 году.

Помимо Татарстана, в списке регионов с наибольшим числом таких преступлений — Свердловская область (145 случаев), Башкортостан (134 случая), Московская область (131) и Пермский край (128 случаев). Крупнейший город страны Москва занимает шестое место со 124 случаями.

Количество преступлений по ст.131 УК РФ (Изнасилование), данные за 10 лет

2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 3 538 3 893 3 936 4 163 4 246 Республика Татарстан 268 95 222 84 149 Свердловская область 145 142 135 262 213 Республика Башкортостан 134 117 131 135 109 Московская область 131 139 158 162 179 Пермский край 128 108 115 121 166 г. Москва 124 154 224 232 217 Краснодарский край 113 113 121 105 106 Челябинская область 109 122 91 104 98