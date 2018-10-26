«Они заслужили хорошую порку, а не государственную клетку»: адвокаты Кокорина и Мамаева в «Рубине»

Обзор социальных сетей татарстанских спортсменов

Мир спорта не был обделен любопытными сюжетами в октябре — вспомним хотя бы бой Конора и Хабиба, футболистов-хулиганов и тренерскую отставку в «Спартаке» — но все они обошли Казань стороной. Так что татарстанские спортсмены в соцсетях либо высказывались об опальных коллегах по цеху, либо ударились в дела семейные. «Рубиновый» легион на защите Кокорина и Мамаева и подборка счастливых семьянинов — в традиционном обзоре «Реального времени».

«Рубиновые» — за Кокорина

В стане казанского «Рубина» притаилась, как оказалось, целая группа поддержки оскандалившихся Александра Кокорина и Павла Мамаева. Одноклубник форварда «Зенита», ныне играющий в Казани на правах аренды Ибрагим Цаллагов просто сделал репост публикации еще одного товарища скандальной парочки Алана Чочиева. А вот текст (надо сказать, довольно миролюбивый и даже немного «библейский») Ибрагим приложил свой:

«Кто из вас без греха, пусть первый бросит в них камень… Много шума в последнее время по поводу инцидента с участием Кокорина и Мамаева. И этот шум мешает беспристрастно оценить данный эпизод. Очевидно, что ребята поступили неправильно и недостойно, тем самым унизив, в первую очередь, себя и своих близких. Бесспорно также и то, что они должны ответить за свои поступки. Вопрос лишь в степени их наказания. По мне так они заслужили хорошую порку, но не государственную клетку. К сожалению, исправить то, что совершилось, невозможно, но возможно загладить свою вину раскаянием и добрыми делами! Надеюсь, им дадут такую возможность», — подписал он фото Кокорина в своем Instagram.

Поддержал футболистов комментарием и Сослан Джанаев — что большая редкость для крайне немедийного голкипера «Рубина».

«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживает наказания, но оно должно быть СПРАВЕДЛИВЫМ… Никто не оправдывает их поступок, и они должны понести наказание, но не столь ЖЕСТКОЕ. Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям.

P.S. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким...» — написал Джанаев.

Семейная лихорадка продолжается

Те же футболисты, жизнь которых прямо сейчас складывается куда лучше, чем у Кокорина и Мамаева (пусть и не в футбольном смысле), решили сконцентрироваться на своих семейных делах. Тем более что и поводы прекрасные. Так, например, у испанского защитника «Рубина» Чико Флореса в семье произошло пополнение. Теперь у испанца сразу две дочки, одна из которых с полным правом сможет называть себя уроженкой Казани.

«Семья растет!!! Мои два зверька… Гаэль и Хлоя», — подписал фото испанский защитник, приложив к каждому имени смайлы животных.

А полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян опубликовал фото, сделанное в одном из ресторанов Казани, с чуть более взрослой, но не менее очаровательной маленькой принцессой. «Красавица моя… Вся в папу… Разве нет?! @asta_17 — подписал «Хорик» фотографию, обращаясь к своей супруге.

Павел Падакин счастлив в Нижнекамске

Семейная идиллия и у экс-нападающего «Ак Барса», ныне капитана нижнекамского «Нефтехимика» Павла Падакина. Судя по недавнему интервью нашему изданию, а также публикациям Павла в социальных сетях в Нижнекамске у него все прекрасно. То ли это виртуозная игра на публику, то ли семья Падакиных действительно обрела свое настоящее «гнездышко» в Нижнекамске. Ну или свою стаю.

«Вся семья в @neftekhimik_hc в стае», — подписал форвард семейное фото, на котором супруги разодеты в клубную атрибутику «Нефтехимика».

Эрвин Нгапет отправился в Казань «налегке»

Похоже, что французский доигровщик «Зенита» пока еще не до конца понимает, где он будет играть. Судя по тому, какой запас вещей семья Нгапета захватила с собой в Казань, они думают, что едут в тундру, где есть волейбольный зал и ничего более.

«Возвращаюсь в игру! Вперед в путешествие» @volleyzenit — подписал свое вокзальное фото волейболист. Что ж, удачи ему в российских аэропортах со всем этим добром. Если хотя бы половина из этих чемоданов найдется, то, считай, уже открыл результативную серию в казанском «Зените».

Антон Понкрашов и его тоска по семье

Капитан баскетбольного УНИКСа Антон Понкрашов, отправившийся на первую выездную серию сезона, остался без любимых домочадцев на целых три дня и ударился в далекой Андалусии в ностальгию по летним денькам, когда он, судя по пейзажу, гулял с супругой и детьми по остров-граду Свияжск.

«Только уехал на выезд, а уже скучаю», — подписал теплое летнее фото Антон в Instagram.

«И мы скучаем. Бесконечно люблю», — последовал ответ от супруги капитана Милы.