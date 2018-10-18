Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Единственный форум малого бизнеса на пространстве регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
Коммуникационная площадка для представителей институтов развития бизнеса, инфраструктуры экспорта – импорта, транснациональных и региональных торговых площадок и торговых домов, экспортно-ориентированных малых предприятий.
Проводится с 2015 года.
Цели мероприятия: обсуждение экономического взаимодействия между бизнес-структурами, бизнесом и региональными органами власти стран — участниц ШОС и БРИКС.
Подробности по ссылке.
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