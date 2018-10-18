18 окт. 2018

Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Четвертый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

Единственный форум малого бизнеса на пространстве регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Коммуникационная площадка для представителей институтов развития бизнеса, инфраструктуры экспорта – импорта, транснациональных и региональных торговых площадок и торговых домов, экспортно-ориентированных малых предприятий.

Проводится с 2015 года.

Цели мероприятия: обсуждение экономического взаимодействия между бизнес-структурами, бизнесом и региональными органами власти стран — участниц ШОС и БРИКС.

Подробности по ссылке.

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