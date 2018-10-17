Finnish Business goes Kazan 2018: эксклюзивные интервью и комментарии
17 октября в «Корстоне» открылся деловой форум «Finnish Business» — крупнейшее ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса, организуемое в России. В рамках мероприятия предусмотрены официальные встречи и деловые визиты на местные предприятия. Ключевая цель мероприятия — установление тесного делового партнерства с финским бизнес-сообществом. На форуме работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости — в нашем видеорепортаже.
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