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Finnish Business goes Kazan 2018: эксклюзивные интервью и комментарии

15:22, 17.10.2018 2
Finnish Business goes Kazan 2018: эксклюзивные интервью и комментарии Фото: Олег Тихонов

17 октября в «Корстоне» открылся деловой форум «Finnish Business» — крупнейшее ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса, организуемое в России. В рамках мероприятия предусмотрены официальные встречи и деловые визиты на местные предприятия. Ключевая цель мероприятия — установление тесного делового партнерства с финским бизнес-сообществом. На форуме работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости — в нашем видеорепортаже.

Интернет-газета «Реальное время»
МероприятияБизнесОбществоЭкономикаИнвестиции Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:12
    Интересно
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  • Анонимно 17:36
    Реальное время молодцы! всегда что то найдут и сделают не так как у всех
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