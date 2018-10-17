Finnish Business goes Kazan

Крупнейшее ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса Finnish Business, организуемое в России, состоится в этом году в Казани 17 — 18 октября 2018 года.
Мероприятие организуется Финско-Российской торговой палатой совместно с Team Finland при поддержке Правительства Республики Татарстан. Делегацию финских компаний возглавит Посол Финляндии в России Микко Хаутала. Программа включает большой деловой форум, официальные встречи и деловые визиты на местные предприятия.
Ключевой задачей мероприятия является установление новых партнерских контактов с финским бизнес сообществом. Все условия для плодотворного делового общения в ходе форума будут созданы на площадке Meet&Greet.
Российские участники получат уникальную возможность наладить прямые контакты с ведущими финскими производителями, а также назначить отраслевые встречи с предприятиями по индивидуальному запросу.
Подробности по ссылке.
Дополнительная информация и регистрация:
Евгений Коробкин, evgeniy.korobkin@svkk.ru, +7 903 245 81 65
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