Росгвардия получит 10 комплексов «Стена» на основе КАМАЗов для защиты от агрессивной толпы

Фото: kalashnikov. media

Концерн «Калашников» к концу года поставит Росгвардии порядка 10 комплексов «Стена» для защиты от агрессивно настроенных граждан.

Представитель «Калашникова» подчеркнул, что в первую очередь машина просто разделяет агрессивную толпу и сотрудников ОМОНа, «дает возможность сбить накал», пишет «РИА Новости».

«Стена» представляет собой модификацию КАМАЗа. Его кабина обшита листами металла, на стеклах — металлические решетки. Вместо кузова — система, которая трансформируется в заграждение с небольшими отверстиями. Максимальная длина в таком состоянии — 7,5 метра



Ранее сообщалось, что Росгвардия закупит у «Калашникова» снайперские винтовки на 8 млн рублей.