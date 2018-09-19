Росгвардия получит 10 комплексов «Стена» на основе КАМАЗов для защиты от агрессивной толпы
Концерн «Калашников» к концу года поставит Росгвардии порядка 10 комплексов «Стена» для защиты от агрессивно настроенных граждан.
Представитель «Калашникова» подчеркнул, что в первую очередь машина просто разделяет агрессивную толпу и сотрудников ОМОНа, «дает возможность сбить накал», пишет «РИА Новости».
«Стена» представляет собой модификацию КАМАЗа. Его кабина обшита листами металла, на стеклах — металлические решетки. Вместо кузова — система, которая трансформируется в заграждение с небольшими отверстиями. Максимальная длина в таком состоянии — 7,5 метра
Ранее сообщалось, что Росгвардия закупит у «Калашникова» снайперские винтовки на 8 млн рублей.ПромышленностьОПК УдмуртияТатарстан
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