Минниханов подписал соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня провел встречи с руководителями трех китайских провинций — Сычуань, Чжэцзян и Шаньдун. Беседы состоялись на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

На встрече с с секретарем партийного комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и провинции Сычуань Пэн Цинхуа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения РТ и клиникой китайской и европейской медицины.

В рамках беседы с секретарем парткома провинции Шаньдун Лю Цзяем Минниханов отметил, что Шаньдун стала первой провинцией КНР, с которой Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве.

Затем состоялась встреча президента Татарстана с секретарем комитета КПК провинции Чжэцзян Че Джуном. По ее итогам было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что накануне КАМАЗ подписал соглашение с китайской Weichai о создании совместного предприятия по выпуску двигателей.