«XXI век на дворе, а половина людей не имеют обезболивания. Возмутительно!»

В Казани обсудили проблемы оказания паллиативной помощи

Накануне казанский IT-парк стал площадкой для обсуждения проблем медицинского сообщества. Специалисты в области паллиативной медицины собрались, чтобы поговорить о проблемах и перспективах нового и особенного вида отрасли. Сегодня 50% нуждающихся в России не получает паллиативную помощь, в то время как она могла бы значительно облегчить боль и страдания пациентов. Корреспондент «Реального времени» побывал на конференции, подробности — в материале.

«Нужно правильно распределять ресурсы»

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, во всем мире паллиативную медицинскую помощь получают сегодня лишь около 14% людей, нуждающихся в ней. В России в паллиативной помощи нуждаются почти 1,5 млн человек. Глобальная потребность в паллиативной медицинской помощи будет и далее возрастать вследствие увеличивающегося бремени неинфекционных заболеваний и старения населения.

Об этом накануне говорили в казанском IT-парке. Специалисты в области отечественной паллиативной медицины съехались на всероссийскую конференцию «Паллиативная помощь. К качеству жизни через профессионализм и милосердие».

В президиуме пленарного заседания собрались яркие представители профессионального сообщества, в числе которых можно было увидеть и экс-министра здравоохранения Татарстана, ныне депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахова. После нескольких приветственных слов, подчеркивающих высокую роль паллиативной медицины и необходимость обсуждения проблем, связанных с ней, участники перешли к докладам.

Первой слово взяла главный внештатный специалист паллиативной медицинской помощи Минздрава РФ Диана Невзорова. Ее выступление было посвящено развитию паллиативной помощи в России.

Выступление Дианы Невзоровой было посвящено развитию паллиативной помощи в России



— Для того, чтобы паллиативная помощь развивалась, нужно взаимодействие медиков, чиновников, социальной службы, всех видов власти. Потому что без решения высокой власти в профессиональном сообществе ничего не получится, — отметила Невзорова.

По ее словам, паллиативная помощь — новая и необходимая медицинская помощь, которая улучшает качество жизни.

— Это такая же профессиональная помощь, но с другими возможностями. Нужно, чтобы пациенты получали ту помощь, которую хотят, — заявила спикер.

Невзорова рассказала, что большая часть населения страны не так часто обращается в больницу, то есть, практически, не тратит денег российского здравоохранения. Пациентов со сложными диагнозами и сопутствующими заболеваниями гораздо меньше, но ресурсов на них уходит очень много. И эти ресурсы нужно правильно распределить. С точки зрения спикера, правильное распределение ресурсов поможет сэкономить средства и улучшит качество жизни пациентов.

Кроме того, паллиативную помощь нужно расширять, то есть интегрировать не только в онкоотделение, но и в кардиологию, психиатрию и другие подразделения.

Половина страны не получает нужную паллиативную помощь

Со слов Невзоровой, сегодня 50% населения не получает необходимую паллиативную помощь. Если говорить о последнем годе жизни (люди, которые умирают в течение одного года), то в год таких людей — около 600 тыс. человек. Но если говорить о людях, которые не умрут до 31 декабря, но страдают от заболевания, то количество их достигает 2 млн человек.

— Такая помощь нужна в первую очередь пациентам, которые страдают хроническими неизлечимыми заболеваниями, и имеют некоторые ограничения функциональной активности, потеряли массу тела. Но главное — они испытывают различные страдания, часто обращаются в специализированную помощь, часто вызывают скорую, — рассказала Диана Невзорова.

Среди главных проблем спикер отметила нехватку основных препаратов, которые должны быть на руках у паллиативных специалистов



Она считает, что все онкобольные с метастатическим раком должны быть проконсультированы в отделении паллиативной помощи. Боль — самая распространенная причина, от которой страдают пациенты.

— Мы это поняли во взрослой практике, но почему-то не поняли еще в детской. Вчера во Владикавказе консультировали четырехлетнего малыша с прогрессирующей опухолью головного мозга. И только вся команда московских специалистов убедила местных специалистов назначить ребенку, который жалуется на боли в голове, морфин. Причем, взрослые при этом диагнозе во Владикавказе качественно обезболиваются. Эта зашоренность есть. Мы видим неравный доступ, — заявила Невзорова.

Среди главных проблем спикер отметила нехватку основных препаратов, которые должны быть на руках у паллиативных специалистов.

— Даже не у всех есть морфин в инъекциях, нет обычных противорвотных препаратов, — заявила Невзорова. Хорошее обезболивание пациентов сегодня есть всего у 17% стран. При этом, чем хуже уровень здравоохранения в стране, тем хуже развита и паллиативная помощь.

Российские пациенты страдают от необезболивания

Россия сделала существенный шаг в развитии паллиативной медицины после ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года президента Российской Федерации, который призвал расширить понятие паллиативной медицинской помощи и уточнить порядок ее оказания, а также порядок соцобслуживания неизлечимо больных. В 2018 году из резервного фонда Правительства России выделены бюджетные средства в размере 4,35 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи. Минздрав включил «дорожную карту» развития паллиативной помощи в госпрограмму.

Несмотря на это, проблемы в регионах по-прежнему большие. Причем внутри субъектов наблюдаются перекосы. Например, из Ставропольского края приходят заявки на обезболивающие ровно в таком количестве, сколько у них умирает человек.

— В то же время в Дагестане беда. Структура смертности большая, а препаратов они заказывают очень мало, — привела пример Невзорова.

Айрат Фаррахов предложил обратиться к программе государственных гарантий, где прописаны нормы по паллиативной помощи



Необезболенных пациентов в России сегодня много. В 18 регионах отсутствует служба оказания паллиативной помощи в амбулаторных условиях взрослому населению, это 21%. Еще в 29 регионах отсутствуют выездные службы, 38%. Количество выписанных пациентов из стационара с рецептом хотя бы на слабые опиоиды составляет 0,2% от общего количества. И еще 0,2% уходят после выписки с препаратом.

— Это значит фактически никто, — резюмировала представитель Минздрава.

— Двадцать первый век на дворе, а 50% людей не имеют обезболивания. Возмутительно, — отреагировал на выступление Дианы Невзоровой Айрат Фаррахов. И в качестве рекомендации предложил обратиться к программе государственных гарантий, где прописаны нормы по паллиативной помощи.

— А дальше надзорные органы должны проконтролировать, насколько субъекты выполняют эти нормы, — заключил депутат.

Паллиативная помощь нужна не только онкобольным

Председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков выступление сфокусировал на слабых местах в организации отечественной паллиативной медицины.

— К сожалению, в основном мы говорим об онкологических пациентах, и неонкологические пациенты из этого процесса выпадают. Одно время существовал миф, что в паллиативной помощи нуждаются только онкобольные. Это связано с тем, что паллиативная медицина родилась в онкологии, — сказал Новиков. И добавил, что неонкологических пациентов, которые также нуждаются в такой помощи, в два раза больше. Новиков считает, что нужно ввести регистр людей, которым нужна паллиативная помощь.

Георгий Новиков (на фото — в центре) считает, что нужно ввести регистр людей, которым нужна паллиативная помощь



Врачи, которые занимаются паллиативной помощью, лишены возможности проходить ординатуру, потому что отсутствует научная специальность. Есть слабые места и в организационной структуре — до сих пор отсутствуют прямые стационары.

— При условии дневного стационара можно было госпитализировать пациента на день, а вечером отправлять домой, — заявил профессор.



К 2030 году смертность от рака достигнет 11,5 млн человек

В Татарстане курс развития системы уже выстроили, уверяют врачи. Об этом рассказал заместитель главного врача Республиканского онкологического диспансера Ильсур Шаймарданов.

Республика Татарстан является одним из пионеров отечественной паллиативной помощи. В 1993 году в Казани было открыто одно из первых в стране отделений паллиативной помощи. Это единственное отделение в России, которое оказывает паллиативную медицинскую помощь в круглосуточном режиме и охватывает население миллионного города.

Сегодня в отделении работают четыре круглосуточные и три дневные мобильные бригады. За годы работы выполнены 522 320 тыс. посещений тяжелых онкопациентов на дому, 26 301 тыс. прошли дезинтоксикационнаую терапию, 7 134 тыс. курса химиотерапии, 12 898 тыс. госпитализаций в хирургическое отделение диспансера.

Паллиативный кабинет в скором времени появится в каждом районе Татарстана, рассказал Шаймарданов.

Паллиативный кабинет в скором времени появится в каждом районе Татарстана, пообещал Ильсур Шаймарданов



— В республику пришла определенная сумма из бюджета Российской Федерации, на которую мы сможем в этом году укомплектовать стационарные отделения. В частности, в Альметьевске будет стационарное отделение для паллиативных пациентов на 20 коек. Девять коек появятся в РКБ, в городской больнице №7 появится пять коек, — проинформировал Ильсур Шаймарданов.



Спикер рассказал, что ежегодно в мире умирает более 58 млн человек, из них 9 млн от злокачественных новообразований. По прогнозам, к 2030 году смертность от рака увеличится до 11,5 млн человек. Следовательно, возрастет потребность и в паллиативной помощи. К 2050 году количество умерших от онкологии достигнет 2 млрд человек.