«XXI век на дворе, а половина людей не имеют обезболивания. Возмутительно!»
В Казани обсудили проблемы оказания паллиативной помощи
Накануне казанский IT-парк стал площадкой для обсуждения проблем медицинского сообщества. Специалисты в области паллиативной медицины собрались, чтобы поговорить о проблемах и перспективах нового и особенного вида отрасли. Сегодня 50% нуждающихся в России не получает паллиативную помощь, в то время как она могла бы значительно облегчить боль и страдания пациентов. Корреспондент «Реального времени» побывал на конференции, подробности — в материале.
«Нужно правильно распределять ресурсы»
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, во всем мире паллиативную медицинскую помощь получают сегодня лишь около 14% людей, нуждающихся в ней. В России в паллиативной помощи нуждаются почти 1,5 млн человек. Глобальная потребность в паллиативной медицинской помощи будет и далее возрастать вследствие увеличивающегося бремени неинфекционных заболеваний и старения населения.
Об этом накануне говорили в казанском IT-парке. Специалисты в области отечественной паллиативной медицины съехались на всероссийскую конференцию «Паллиативная помощь. К качеству жизни через профессионализм и милосердие».
В президиуме пленарного заседания собрались яркие представители профессионального сообщества, в числе которых можно было увидеть и экс-министра здравоохранения Татарстана, ныне депутата Госдумы РФ Айрата Фаррахова. После нескольких приветственных слов, подчеркивающих высокую роль паллиативной медицины и необходимость обсуждения проблем, связанных с ней, участники перешли к докладам.
Первой слово взяла главный внештатный специалист паллиативной медицинской помощи Минздрава РФ Диана Невзорова. Ее выступление было посвящено развитию паллиативной помощи в России.
— Для того, чтобы паллиативная помощь развивалась, нужно взаимодействие медиков, чиновников, социальной службы, всех видов власти. Потому что без решения высокой власти в профессиональном сообществе ничего не получится, — отметила Невзорова.
По ее словам, паллиативная помощь — новая и необходимая медицинская помощь, которая улучшает качество жизни.
— Это такая же профессиональная помощь, но с другими возможностями. Нужно, чтобы пациенты получали ту помощь, которую хотят, — заявила спикер.
Невзорова рассказала, что большая часть населения страны не так часто обращается в больницу, то есть, практически, не тратит денег российского здравоохранения. Пациентов со сложными диагнозами и сопутствующими заболеваниями гораздо меньше, но ресурсов на них уходит очень много. И эти ресурсы нужно правильно распределить. С точки зрения спикера, правильное распределение ресурсов поможет сэкономить средства и улучшит качество жизни пациентов.
Кроме того, паллиативную помощь нужно расширять, то есть интегрировать не только в онкоотделение, но и в кардиологию, психиатрию и другие подразделения.
Половина страны не получает нужную паллиативную помощь
Со слов Невзоровой, сегодня 50% населения не получает необходимую паллиативную помощь. Если говорить о последнем годе жизни (люди, которые умирают в течение одного года), то в год таких людей — около 600 тыс. человек. Но если говорить о людях, которые не умрут до 31 декабря, но страдают от заболевания, то количество их достигает 2 млн человек.
— Такая помощь нужна в первую очередь пациентам, которые страдают хроническими неизлечимыми заболеваниями, и имеют некоторые ограничения функциональной активности, потеряли массу тела. Но главное — они испытывают различные страдания, часто обращаются в специализированную помощь, часто вызывают скорую, — рассказала Диана Невзорова.
Она считает, что все онкобольные с метастатическим раком должны быть проконсультированы в отделении паллиативной помощи. Боль — самая распространенная причина, от которой страдают пациенты.
— Мы это поняли во взрослой практике, но почему-то не поняли еще в детской. Вчера во Владикавказе консультировали четырехлетнего малыша с прогрессирующей опухолью головного мозга. И только вся команда московских специалистов убедила местных специалистов назначить ребенку, который жалуется на боли в голове, морфин. Причем, взрослые при этом диагнозе во Владикавказе качественно обезболиваются. Эта зашоренность есть. Мы видим неравный доступ, — заявила Невзорова.
Среди главных проблем спикер отметила нехватку основных препаратов, которые должны быть на руках у паллиативных специалистов.
— Даже не у всех есть морфин в инъекциях, нет обычных противорвотных препаратов, — заявила Невзорова. Хорошее обезболивание пациентов сегодня есть всего у 17% стран. При этом, чем хуже уровень здравоохранения в стране, тем хуже развита и паллиативная помощь.
Российские пациенты страдают от необезболивания
Россия сделала существенный шаг в развитии паллиативной медицины после ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года президента Российской Федерации, который призвал расширить понятие паллиативной медицинской помощи и уточнить порядок ее оказания, а также порядок соцобслуживания неизлечимо больных. В 2018 году из резервного фонда Правительства России выделены бюджетные средства в размере 4,35 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи. Минздрав включил «дорожную карту» развития паллиативной помощи в госпрограмму.
Несмотря на это, проблемы в регионах по-прежнему большие. Причем внутри субъектов наблюдаются перекосы. Например, из Ставропольского края приходят заявки на обезболивающие ровно в таком количестве, сколько у них умирает человек.
— В то же время в Дагестане беда. Структура смертности большая, а препаратов они заказывают очень мало, — привела пример Невзорова.
Необезболенных пациентов в России сегодня много. В 18 регионах отсутствует служба оказания паллиативной помощи в амбулаторных условиях взрослому населению, это 21%. Еще в 29 регионах отсутствуют выездные службы, 38%. Количество выписанных пациентов из стационара с рецептом хотя бы на слабые опиоиды составляет 0,2% от общего количества. И еще 0,2% уходят после выписки с препаратом.
— Это значит фактически никто, — резюмировала представитель Минздрава.
— Двадцать первый век на дворе, а 50% людей не имеют обезболивания. Возмутительно, — отреагировал на выступление Дианы Невзоровой Айрат Фаррахов. И в качестве рекомендации предложил обратиться к программе государственных гарантий, где прописаны нормы по паллиативной помощи.
— А дальше надзорные органы должны проконтролировать, насколько субъекты выполняют эти нормы, — заключил депутат.
Паллиативная помощь нужна не только онкобольным
Председатель правления Российской ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков выступление сфокусировал на слабых местах в организации отечественной паллиативной медицины.
— К сожалению, в основном мы говорим об онкологических пациентах, и неонкологические пациенты из этого процесса выпадают. Одно время существовал миф, что в паллиативной помощи нуждаются только онкобольные. Это связано с тем, что паллиативная медицина родилась в онкологии, — сказал Новиков. И добавил, что неонкологических пациентов, которые также нуждаются в такой помощи, в два раза больше. Новиков считает, что нужно ввести регистр людей, которым нужна паллиативная помощь.
Врачи, которые занимаются паллиативной помощью, лишены возможности проходить ординатуру, потому что отсутствует научная специальность. Есть слабые места и в организационной структуре — до сих пор отсутствуют прямые стационары.
— При условии дневного стационара можно было госпитализировать пациента на день, а вечером отправлять домой, — заявил профессор.
К 2030 году смертность от рака достигнет 11,5 млн человек
В Татарстане курс развития системы уже выстроили, уверяют врачи. Об этом рассказал заместитель главного врача Республиканского онкологического диспансера Ильсур Шаймарданов.
Республика Татарстан является одним из пионеров отечественной паллиативной помощи. В 1993 году в Казани было открыто одно из первых в стране отделений паллиативной помощи. Это единственное отделение в России, которое оказывает паллиативную медицинскую помощь в круглосуточном режиме и охватывает население миллионного города.
Сегодня в отделении работают четыре круглосуточные и три дневные мобильные бригады. За годы работы выполнены 522 320 тыс. посещений тяжелых онкопациентов на дому, 26 301 тыс. прошли дезинтоксикационнаую терапию, 7 134 тыс. курса химиотерапии, 12 898 тыс. госпитализаций в хирургическое отделение диспансера.
Паллиативный кабинет в скором времени появится в каждом районе Татарстана, рассказал Шаймарданов.
— В республику пришла определенная сумма из бюджета Российской Федерации, на которую мы сможем в этом году укомплектовать стационарные отделения. В частности, в Альметьевске будет стационарное отделение для паллиативных пациентов на 20 коек. Девять коек появятся в РКБ, в городской больнице №7 появится пять коек, — проинформировал Ильсур Шаймарданов.
Спикер рассказал, что ежегодно в мире умирает более 58 млн человек, из них 9 млн от злокачественных новообразований. По прогнозам, к 2030 году смертность от рака увеличится до 11,5 млн человек. Следовательно, возрастет потребность и в паллиативной помощи. К 2050 году количество умерших от онкологии достигнет 2 млрд человек.
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