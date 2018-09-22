Режиссер Юрий Александров: «Я хочу, чтобы в спектакле Сююмбике уходила в небо»

Фото: Максим Платонов

Всего через несколько дней на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. Джалиля откроется новый сезон. Традиционно это будет премьера, на этот раз публике предложат историю трагической жизни казанской царицы Сююмбике. Подробности того, как проходят предпремьерные репетиции, — в материале «Реального времени».

«Судьба таких фигур всегда интересовала художников»



Оперу «Сююмбике» создал успешный тандем — либретто написал народный поэт, лауреат Госпремии РФ Ренат Харис, музыку — лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая Резеда Ахиярова. Это не первый опыт работы с казанским оперным, на сцене которого идут их балет «Золотая орда» и опера «Любовь поэта», кроме этого, здесь же на либретто Рената Хариса поставлен балет «Сказание об Йусуфе», за него композитор Леонид Любовский, исполнитель главной партии Нурлан Канетов и сам либреттист были удостоены российской Госпремии в области искусства.

Опера «Сююмбике» писалась по заказу казанского оперного и посвящена трагической судьбе казанской царицы Сююмбике, время действия — печальный и трудный период для Казанского ханства — 1550—1552 годы. Образ Сююмбике давно уже мифологизирован народом, и авторы оперы подчеркивают, что они стремились быть верными исторической правде, но, тем не менее, создавали все же не биографию, а художественное произведение.

Юрий Александров:

«Мы не русофилы, не русофобы, мы не националисты, мы говорим о том, как страдают люди, когда начинаются разборки, страшные и бесчеловечные. Об этом наш спектакль»

Премьера оперы «Сююмбике» идет два вечера подряд — 26 и 27 сентября. Билеты поступили в продажу еще в середине лета и разошлись за считанные дни. Естественно, что постановка такой оперы, к тому же написанной специально для театра, налагает на театр колоссальные обязательства и создает немалые проблемы.

— Постановка любой современной оперы или балета — это всегда громадное событие и большой риск. Естественно, что постановка «Сююмбике» — это событие не только в границах Татарстана, надо брать шире. Но мы создаем такие события. За сентябрь, например, канал «Меццо» трижды показал нашу постановку оперы «Джалиль» Назиба Жиганова. Что касается Сююмбике, судьба таких исторических фигур, наделенных колоссальной властью, всегда интересовала художников. К ним можно отнести Бориса Годунова, Ивана Грозного, князя Игоря, к ним можно отнести и царицу Сююмбике. Казанская царица исторически была причастна к формированию российского государства. Спектакль о такой масштабной личности должен трогать людей, поэтому его создание необходимо поручать большим мастерам, — прокомментировал будущую премьеру «Реальному времени» директор ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.

«Деритесь активнее!»

На сцене казанского оперного в эти дни выстроены декорации к опере «Сююмбике», их автор — сценограф Виктор Герасименко. Постановщик спектакля — обладатель «Золотой маски» Юрий Александров из Санкт-Петербурга. Репетиции идут блоками — утром и вечером.

«Деритесь, деритесь активнее! Что вы себя ведете как при замедленной съемке», — кричит из зала Юрий Александров. На сцене репетируется эпизод с плененным Кошчаком, которого пытают на глазах любящей его Сююмбике.

«Ахмет, ты перед этой фразой присядь на стол», — Александров обращается к исполнителю партии Ивана Грозного Ахмету Агади. Солист быстро выполняет просьбу режиссера. Из-за кулис появляются темные фигуры со свечами в руках — хор, звучат слова православной погребальной молитвы «Со святыми упокой» и Кошчака ведут на казнь. Сююмбике делает стремительное движение к нему, но русский царь преграждает ей дорогу. Занавес закрывается.

«Еще раз с появления Кошчака», — командует Александров. Небольшой паузой пользуется главный хормейстер театра Любовь Дразнина, которая быстро поднимается на сцену из зала и делает какие-то замечания хору. Репетиция возобновляется. В «Сююмбике», кстати, много хоровых эпизодов, народ — один из героев оперы.

За дирижерским пультом главный дирижер театра Ренат Салаватов, он делал оркестровку «Сююмбике» и он же музыкальный руководитель постановки. «Ренат, мне сейчас очень понравились темпы», — это Александров говорит уже дирижеру. Массив трагической музыки в этой сцене буквально обрушивается в зал.

За дирижерским пультом главный дирижер театра Ренат Салаватов, он делал оркестровку «Сююмбике» и он же музыкальный руководитель постановки



— История повторяется. Мы рассматриваем судьбу Сююмбике в тот момент, когда происходит становление Российского государства, когда российский трон борется за свое место в мире. В мире ничего не изменилось, Россия опять доказывает свою состоятельность. Но дело в том, что в такие периоды очень страдают люди. И не только народ, который привык к страданиям, для него это его доля, но и люди первого эшелона, те, кто нами руководят. Горе не жалеет никого. В этом смысле Сююмбике — это страдалица. Я хочу, чтобы в спектакле она ушла в небо. Она стремится туда, потому что на земле ей очень больно, у нее отняли все, что можно, — рассказал о концепции постановки «Реальному времени» Юрий Александров.

По его словам, сцена казни Кошчака не должна трактоваться публикой как жестокая. «А вы видели не жестокие казни? А не жестоко отнимать у матери ребенка, как это было с Сююмбике и ее сыном? Это еще более жестокая сцена. У нее отняли возлюбленного, потом ребенка, потом вообще все. Жестокость — это принципиальное состояние нашего общества. Так написано у либреттиста, так эмоционально написано у композитора, и я им очень благодарен. Я только подхватил их идею. Театр должен ее усиливать, а не сглаживать. Конечно, мы углубляемся в какие-то политические вещи, но мы не должны давать ответа, мы показываем, как это бывает. У жёсткости нет национальности, поэтому мы не отвечаем на вопросы, мы их задаем. Пусть публика сама ищет ответы. Мы не русофилы, не русофобы, мы не националисты, мы говорим о том, как страдают люди, когда начинаются разборки, страшные и бесчеловечные. Об этом наш спектакль», — полагает Юрий Александров.

Партии в новой опере репетируют три состава исполнителей, кто будет петь премьерные спектакли, определится ближе к дню открытия сезона.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов