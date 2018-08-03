«Кояш системасы» и утренняя звезда Чулпан: Рашид Сюняев открыл татарской молодежи мир вокруг нас

Сегодня известный российский астрофизик, академик, почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев прочитал в Казани лекцию для участников VIII Всемирного форума татарской молодежи. Тема лекции — «Мир вокруг нас: от экзопланет вблизи звезд до сверхмассивных черных дыр и российского спутника для изучения всей Вселенной». Несмотря на вполне академические название, выступление ученого было понятно и интересно молодежи. Тем более, что научные выкладки Сюняев с присущим ему юмором перемежал с рассказами о различных периодах своей жизни, научной деятельности, семье. А рассказывая о Солнечной системе, Рашид Сюняев коснулся лингвистики – привел названия планет, названия которых были переведены на татарский язык. На лекции побывал видеокорреспондент «Реального времени».

