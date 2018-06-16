«Надеялся, что раз в сто лет арбитры будут честными. Теперь они ответственны перед 50 тысячами зрителей»

Главные высказывания героев матча сборных Франции и Австралии

Фото: Максим Платонов

Первый казанский матч мундиаля пусть и не порадовал таким же искрометным футболом, какой мы увидели накануне в Сочи в противостоянии сборных Испании и Португалии, зато он стал по-настоящему упорным и драматичным. Да и первая спорная ситуация с небольшим скандалом, заставившим весь мир вновь обсуждать систему VAR (видеоповторы), тоже снова впервые случилась именно на «Казань Арене». Журналисты «Реального времени» выслушали героев матча сборных Франции и Австралии (2:1). Ниже — их главные высказывания.

Антуан Гризманн: «Возможно, нам стоит обсудить с тренером изменение нашей тактики»

Звездный нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, почему матч для «трехцветных» получился таким тяжелым.

— В первые 15 минут вы играли хорошо, но дальше вам не хватало скорости движения. С чем это связано?

— У нас были хорошие шансы забить гол, но чужая штрафная была недостаточно насыщена нашими игроками, мы действовали там втроем. Возможно, нам стоит поменять эту схему. Надо обсудить эту тему с тренером. Мы стремимся к совершенству.

— Какие вообще впечатления от первой игры на российском чемпионате мира?

— Матчи чемпионатов мира — это всегда матчи высокого уровня. Тем более если это первая игра. Я участвовал в прошлом чемпионате мира, и у меня уже есть опыт и понимание, как здесь играть. А для сборной Австралии именно в этом составе это вообще первый матч в истории такого уровня.

Также форвард «Атлетико» поделился своим мнением о системе видеоповторов, которая и на прошлом Кубке конфедераций была впервые применена в Казани.

Матчи чемпионатов мира — это всегда матчи высокого уровня. Тем более если это первая игра



— Что скажете о системе VAR?

— Я считаю, что она достаточно справедлива и для игроков, и для арбитров. Для судей это большой помощник. Это справедливый инструмент.

— Вы не очень хорошо воспользовались своим преимуществом в технике.

— Мы создали большое количество голевых моментов. Но я считаю, что мы играли прилично, у нас достаточно хорошо построенная команда.

— Что вы думаете о следующем матче против Перу? Какой прогноз?

— Я думаю, что мы должны оставаться верными своей игре, пытаться ее улучшить. Сборная Перу — достаточно хорошо сгруппированная и сильная команда. Следующий матч будет еще сложнее. Мы должны готовиться и физически, и морально, чтобы проявить себя и показать лучшую версию своей игры.

Поль Погба: «Слышал про «Рубин». Казань? Очень красивый город»

Не менее звездный полузащитник «трехцветных» тоже выступил за нововведение в виде системы видеоповторов, а также поделился своим мнением о столице Татарстана.

— Сборная Австралии хорошо защищается, — прежде всего отметил Погба. — Мы сейчас понимаем, насколько матчи чемпионата мира по футболу уникальны и сложны. Мы ощутили этот уровень сложности в сегодняшнем матче.

— Как вы считаете, был ли пенальти в спорном моменте? И что вы думаете о системе VAR? Справедлива ли она?

— Если не смотреть видео, то я бы сразу не сказал, что там был пенальти. Судья сначала не хотел давать пенальти, но в итоге посмотрел видео и дал 11-метровый. Это было в нашу пользу. И если смотреть видео, то становится очевидно, что это было справедливо.

— Что вы можете сказать о сборной Перу?

— Ни для кого не секрет, что это сильная команда. Без сомнения, это будет сложный матч.

Всегда будет один или два человека, которые будут критиковать. Мы не принимаем это близко к сердцу. Я играю для себя, потому что я люблю играть в футбол



— Знаете ли вы о местном футбольном клубе — «Рубине»?

— Да, слышал о нем. Они играли то ли в Лиге чемпионов, то ли в Лиге Европы. Хочу сказать, что Казань — очень красивый город.

— Что вы думаете о решении Антуана Гризманна остаться в Мадриде?

— Я сейчас нахожусь в Казани и играю за сборную, так что не могу дать никаких комментариев по этому поводу.

— Вас критиковали и до чемпионата мира, и сейчас.

— Да, нас всегда критикуют, без этого не обойтись. Это нормальная ситуация для нас. Даже в детстве, я помню, когда играл в футбол со своими друзьями, мы всегда подвергали друг друга критике и никогда не воспринимали это всерьез. Всегда будет один или два человека, которые будут критиковать. Мы не принимаем это близко к сердцу. Я играю для себя, потому что я люблю играть в футбол. Я сконцентрирован на своей игре и не обращаю внимания на чужие мнения. Я доволен тем, что тренер доверяет мне, и команда тоже доверяет мне, семья меня поддерживает. Для меня это самое важное.

— Что было главной трудностью для вас в сегодняшнем матче?

— Австралия достаточно сильная команда. В плане защиты они сыграли хорошо, очень плотно, чтобы у нас было меньше пространства для создания голевых моментов. Но для нас это было стимулом, чтобы сыграть еще лучше.

Может быть, в первом тайме нам не хватило немного техники и скорости, но я думаю, что во второй половине игры мы это исправили. Максимально постарались показать лучшую игру своей команды.

Льорис: «С каждым новым матчем будем играть все лучше»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис был рассудителен и даже позволил себе немного пофилософствовать. По словам Уго, команда должна набирать ход постепенно.

Нужно больше работать, стремиться к совершенству. Нам нужно стараться больше контролировать движение мяча



— Что можете сказать о сегодняшнем матче?

— Я бы не сказал, что мы сыграли очень хорошо. Это только первый матч на ЧМ, и это всегда сложно для команды и для тренера. Но главная цель в первом матче — выиграть. Даже если уровень игры был достаточно высоким, это не повод расслабляться.

В следующем матче против Перу будет сложнее, нам нужно будет подготовиться лучше и сыграть лучше. У нас все идет постепенно, мы сыграли не так хорошо, хоть и победили. Но в следующий раз мы должны сыграть отлично. Все идет по плану.

— У вас отличные звездные игроки. При этом чувствовалось, что команде не хватает техники. С чем это связано?

— Да, согласен. Мы должны стараться улучшить этот компонент. Лучше играть с мячом и без. Нужно больше работать, стремиться к совершенству. Нам нужно стараться больше контролировать движение мяча. Мы над этим будем усиленно работать.

Все мы из разных клубов, и, может быть, то, что мы не играем вместе, усложняет нашу задачу. Нужно будет адаптироваться и найти взаимопонимание. У каждого из футболистов особые индивидуальные навыки. Но нужно найти ту точку, которая будет нас объединять и поможет нашей командной игре.

Мэтью Леки: «В Казани крутой стадион»

Нападающий сборной Австралии Мэтью Леки, хотя и был раздосадован обидным поражением, нашел в себе силы ответить на вопрос корреспондента «Реального времени» о впечатлениях от Казани и ее стадиона.

Мы проделали большую работу, готовились к этому матчу всю неделю. Нам просто не повезло в некоторых ситуациях



— Что испытываете после такого матча — оптимизм или все-таки больше разочарование?



— Это действительно тяжело переживать. Мы проделали большую работу, готовились к этому матчу всю неделю. Нам просто не повезло в некоторых ситуациях. Думаю, сегодня победила та команда, которой больше повезло.

— Вы живете в Казани уже неделю. Что можете сказать о нашем городе и стадионе?

— Стадион просто крутой у вас. Грандиозный. Сегодня было действительно здорово. Мне понравилось поле, да и когда ехали сюда, я заметил, что город очень приятный.

Ван Марвейк: «Гордость и разочарование — так я оцениваю нашу игру»

Главный тренер австралийцев Берт ван Марвейк отметил, что поражения его команда совершенно не заслуживала:

— Гордость и разочарование — так бы я оценил нашу игру. Мы хорошо поработали. Никто не ожидал от нас такой игры. Было немало ситуаций, когда они не знали, что делать, — сами французы об этом говорили. Когда вы проигрываете по пенальти, это должно и может обсуждаться. Под конец матча они получили гол-счастливчик. Перед тем как счет стал 2:1, мы имели выход трех в одного. И проиграли.

Мы на 95% выполнили план на игру, то, о чем договаривались. Я не буду ругать никого из игроков, я буду их хвалить. Мы заслужили как минимум ничью.

— Вы играли храбро и сплоченно. Это позволяет с уверенностью смотреть в будущее?

— Мы провели достойный матч, но это не является гарантией на будущее. Вчера меня спросили, не боюсь ли я проиграть 0:5, но сегодня все убедились — мы не такая команда. Мы проявили выдержку, решимость и показали свой стиль. Сегодняшняя игра — повод для уверенности.

— Как прокомментируете эпизод с назначением пенальти за подножку Рисдона на Гризманне?

— Я не очень хорошо видел этот эпизод, но не думаю, что там был пенальти. Джошуа хорошо сыграл, он прошел большой путь и в том эпизоде все делал правильно.

Мы проявили выдержку, решимость и показали свой стиль. Сегодняшняя игра — повод для уверенности



— Что вы почувствовали, когда арбитр обратился к помощи системы VAR?

— Я надеялся, что раз в сто лет арбитры будут честными. Я получил много реакций на это решение — из десяти откликнувшихся семь считают, что пенальти был, трое — что его не было. Я еще не видел повтор. Решение для судьи сложное, он ответственен перед 50 тысячами зрителей. Он находился близко к эпизоду и сначала показал, что 11-метрового не будет. Человеку свойственно ошибиться. Надо у него и спросить.

— Что скажете о системе VAR и технологии определения пересечения мячом линии ворот?

— По-моему, это только начало. Нам предстоит многому научиться в этой системе. Считаю, что важнее говорить о матче.

— Планируете изменения в составе в матчах с Данией и Перу?

— После только что сыгранного матча я на такие вопросы не отвечаю.

— Что можете сказать о французской команде?

— Я слежу только за своей командой. Французам до определенного момента не было ясно, что делать. От всего сердца желаю удачи французской сборной.

Дидье Дешам: «Мы показали силу и характер»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что многое у «трехцветных», особенно в первом тайме, не получалось.

— У Австралии хорошая сборная, — сказал наставник французов. — Нам не хватало скорости, скорости передач, плохо у нас вначале получались и перехваты.

— Чем вы объясняете сложное начало матча? Не хватало сыгранности? Или слишком молодой возраст ряда футболистов?

— Согласен с вами, начали мы не очень хорошо. Могли бы и выше блокировать действия соперника. Трудно объяснить все это одной причиной. Дело не в возрасте. На последних четырех чемпионатах мира Франция только раз добилась победы в стартовом матче. Первый матч оказался простым пока только для сборной России. ЧМ — сложный турнир. Мы можем и должны работать лучше.

— Ван Марвейк сказал, что ваши игроки не знали, что делать. Почему в атаке получалось плохо?

— Мы дали им возможность играть в их ритме. Мы не включили следующую скорость. Этого не хватало нашему нападению. Мы знали, что делать, просто не очень хорошо это делали. Быстрый переход в атаку и быстрый перехват мяча давались нам с трудом.

— Ваше отношение к системе VAR?

— Я не жалуюсь на эту систему. Если она позволяет исправить ошибку арбитра, то почему нет? Судья не видел момент с пенальти, и нам помогла система. Просто к этому надо привыкнуть.

ЧМ — сложный турнир. Мы можем и должны работать лучше



— Что скажете о сборной Перу, вашем следующем сопернике?

— У этой сборной много хороших качеств, помимо страсти и агрессии. Я слышал, что в Москву приехало 30 тысяч их болельщиков — их сборная давно не участвовала в ЧМ. Игра в четверг, пока что нам надо восстановиться.

— Выступление Жиру — новый импульс для команды?

— Он и Фекир были лучшими в матче против США 9 июня. Настрой у них и сегодня был соответствующий. Каждому из 23 игроков, попавших в заявку, есть что сказать.

— Что скажете о пенальти в ворота австралийцев?

— Пока еще не видел повтора. Может быть, двух первых голов могло и не быть. Даже с учетом видеосистемы, кто-то всегда будет «за», кто-то «против». Но последней инстанцией в любом случае остается арбитр в поле.

— Вас часто обвиняли в том, что вы неправильно используете Поля Погба. Сегодня он был лучшим на поле.

— Значит, я правильно его использовал. Он хорошо двигался, открывался, использовал свои таланты и умения. Он играет важную роль и в оборонительной работе.

— Вы хотели так низко играть в первом тайме?

— Нам не удавалось блокировать соперника, мы делали это недостаточно агрессивно. Я не просил своих игроков оставаться внизу, они не всегда достаточно ускорялись после пасов.

— Вы сказали о недостаточной спаянности. Это касается всей команды?

— Между ними еще нет достаточной спайки. Я имею в виду вообще всю команду -и защитников, и нападающих. Нужен более высокий уровень координации.

— Футболисты говорили, что газон был суховат.

— Может быть, трава была высоковата, но это не оправдание. Газон одинаков для обеих сторон. Мы, повторюсь, можем и должны играть лучше. Через 5 дней (в матче против Перу, — прим. ред.) многое должно быть по-другому.

— Что вы чувствовали, когда судья обратился к видеоассистенту?

— Я понял, что пенальти был.