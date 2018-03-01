Саранск: большой стадион для маленького города и вычурные новоделы

Матчи

Саранский «матч-лист» не поражает воображение. Из условно топовых команд в столицу Мордовии приедет лишь Португалия — дабы сразиться с Ираном 25 июня. Другие матчи — Перу – Дания (16 июня), Колумбия – Япония (19 июня) и Панама – Тунис (28 июня). Плей-офф в Саранск не заглянет.

Стадион

Стадион мундиаля, самое заметное архитектурное сооружение Саранска, называется «Мордовия Арена», и рассчитан он на 44 149 зрителей. При этом столица Мордовии самый маленький город из тех, что принимают чемпионат, — в нем проживают всего 315 тысяч жителей (для сравнения, население Казани в четыре раза больше).

Строительство саранской арены не было сопряжено с таким количеством скандалов, как, например, возведение «Самара-Арены» тем же генподрядчиком – ПСО «Казань». Изначально стадион не проектировался под ЧМ – его планировалось сдать к 2012 году с 28-тысячной вместимостью, приурочив открытие к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства. Но когда Саранск вошел в список городов-организаторов мундиаля, появилась необходимость серьезно изменить проект. В итоге матч открытия состоялся здесь только 21 апреля 2018 года. Сыграли в нем местная «Мордовия» и «Зенит» (Ижевск), и «по совместительству» это был 20-й тур первенства ПФЛ (третий дивизион российского футбола).

Официально принятое наименование стадиона представляет собой компромисс. Среди других возможных названий были «Шумбрат-арена» (шумбрат – мордовское приветствие) и «Лев Яшин». После окончания чемпионата стадион перейдет в режим «Наследие» и будет рассчитан на 30 000 зрителей. Помощь в содержании и заполнении стадиона републике окажет федеральный центр.

Остановка «Стадион»

Даже известный российский блогер Илья Варламов, довольно критически описывающий реалии российских городов, отметил чрезвычайно удобное расположение «Мордовия Арены», к которой можно добраться из аэропорта (5 км), не проезжая центр города. Железнодорожный вокзал тоже находится неподалеку (2,4 км), а из центра Саранска до стадиона можно дойти пешком.

От аэропорта до стадиона ходят автобусы №7, 13, 31 (до остановки «Памятник Пугачеву» или «Володарского») или маршрутка №15 (до остановки «Моховая»). Время в пути — 15-20 минут. От железнодорожного вокзала — троллейбус №5 (до остановки «Моховая»), время в пути 5 минут.

Где поселиться

Согласно исследованию «Реального времени», самые дорогие гостиницы на период чемпионата будут именно в Саранске. В мае на booking.com на дату 25 июня (когда в столицу Мордовии приедет Криштиану Роналду) дешевых предложений нет совсем. Наименьшая сумма, которую вам придется выложить – 10 тысяч рублей за сутки в квартире без современного ремонта в Рузаевке (20 км от Саранска) — и таких предложений всего два. В самом Саранске ценник стартует с 13 тысяч рублей, это тоже квартиры и их тоже совсем немного. Зато много их в диапазоне «14 тысяч рублей — ∞».

Достопримечательности

Благодаря новому стадиону серьезно преобразился весь город. По соседству с ареной вырос новый благоустроенный микрорайон, «модернизирована» набережная Тавлы и Инсара.

Старейшим зданием Саранска является церковь Иоанна Богослова — православный храм, построенный в 1693 году, не раз достраивавшийся и закрытый в 30-е годы. Когда-то на этом месте располагалась Стрелецкая слобода. В начале 1990-х церковь вернули верующим. Совсем иной образец культовой архитектуры представляет собой кафедральный собор Саранска, построенный в 2006 году — Собор святого праведного воина Феодора Ушакова, посвященный, как можно догадаться, русскому флотоводцу XVIII века. Адмирал, причисленный Русской православной церковью к лику святых, выйдя в отставку, поселился в приобретенной им деревне в Тамбовской губернии близ Санаксарского монастыря (ныне территория Мордовии).

Во время прогулки по городу стоит заглянуть в Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. Степана Эрьзи, названный в честь известного мордовского скульптора, 23 года прожившего в Аргентине. Его модернистские работы представлены в отдельном зале музея.

Из монументов Саранска нужно отметить памятник (единственный в России) предводителю крупнейшего крестьянско-казацкого восстания Емельяну Пугачеву и композицию «Навеки с Россией», открытую в 1986 году. Он изображает двух женщин в национальных костюмах (Россия и Мордовия), несущих колос пшеницы.

Где поесть

Тем из иностранных туристов, кто в поездках не доверяет местному общепиту и привык по всему миру питаться в проверенном «Макдональдсе», придется нелегко: представитель этой сети фастфуда в Саранске всего один. А, например, франчайзи KFC или «Бургер Кинга» здесь и вовсе отсутствуют.

Впрочем, это хороший повод отведать саранских разносолов — например, в кафе «Отменная пельменная» (средний чек 550 руб.) всего в 800 м от стадиона, или в ресторане «Барон Мюнхгаузен» с живой музыкой (здание гостиницы «Саранск», средний чек 1000 руб.), или гастро-пабе «Кабан&Брюква» (средний чек 500 руб.). (Цены — по данным 2ГИС).

Изюминка/специфика

Саранск среди многих провинциальных городов выделяется архитектурой — порой весьма необычной. К примеру, здание Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева на площади Тысячелетия – новодельная реплика главного корпуса МГУ на Воробьевых горах. Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. (ул. Советская, 34а) выполнен в цветах георгиевской ленточки. Необычно выглядит и фасад здания Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) – он напоминает огромную лиру. Хватает в Саранске и необычных скульптурных композиций – например, статуя Старухи Шапокляк с крысой Лариской.

Знакомство с традиционной культурой мордовского народа лучше всего начать в «Мордовском подворье» (ул. Саранская, 21). В этом музейно-этнографическом комплексе вы получите о ней даже более полное представление, чем в деревне. Здесь вы прогуляетесь по традиционному мордовскому жилищу, ознакомитесь со способами ведения хозяйства, историей и богатой мифологией мордвы. Здесь же можно попробовать и блюда мордовской кухни.