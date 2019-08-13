Ротенберг про Бердыева в «Сочи»: «Футбол меняется, надо давать дорогу молодым»

Владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал слухи о приглашении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

— Есть разговоры о том, что где-то рядом с вами всегда фигура Бердыева, что вы созваниваетесь и переписываетесь.

— Это не так. Это разговоры. Курбан Бекиевич мне один раз позвонил, поздравил с нашим выходом, и больше никакого разговора не было, что там...

Нет, я понимаю, какое давление может создать Курбан Бекиевич на того же Точилина. Зачем это надо?

Футбол меняется, все меняется в этой жизни — надо давать дорогу молодым, чтобы они уже доказывали, что они самодостаточные и могут побеждать.

— То есть вы за свежую кровь в тренерском цехе?

— Конечно.

— У «Сочи» не самый удачный старт. Каков кредит доверия к Точилину?

— Я сам спортсмен и понимаю, насколько тяжело после первой лиги.

Сашу знаю очень давно, по «Динамо». Для меня он понятный человек — как он работает, как формирует команду, как мыслит футбольно, потому что он парень футбольный и понимает очень многое.

Он вывел команду в Премьер-лигу, поэтому, естественно, ему доверие стопроцентное, чтобы он проявил себя дальше. Теперь все зависит от него и игроков — как он сможет создать игру, потому что нападение пока не получается, — сказал Ротенберг.

Бердыев дважды работал с «Рубином» — с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019-й. Под его руководством казанский клуб дважды становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана предложили Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола республики с филиалами в городах РТ.

Напомним, недавно стало известно, что Бердыев может возглавить один из турецких клубов.