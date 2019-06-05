Власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева

Руководство Республики Татарстан не подтвердило информацию об отставке главного тренера футбольного клуба «Рубин» Курбана Бердыева.

«На сегодняшний день казанский Кремль информацию об отставке главного тренера футбольного клуба «Рубин» Курбана Бердыева не подтверждает», — цитирует представителя пресс-службы президента РТ ТАСС.

О том, что власти Татарстана не стали подтверждать информацию об уходе Бердыева, также пишет «Интерфакс».

Ранее «Рубин» официально объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера.

Бердыев возглавлял тренерский штаб команды в период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года. Он провел на посту главного тренера «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед.