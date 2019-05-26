Курбан Бердыев: «Решение об уходе из «Рубина» мной еще не принято, я встречусь с руководством»

По окончании матча 30-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Рубином» (1:0) главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев объявил, что решение о том, что он покидает команду, еще не принято.

— Мне нужно время. Я еще встречусь с руководством, и через пару дней мы точно решим, что будет дальше. Сейчас я не готов сказать, покину клуб или нет, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени» из Краснодара.

— Но вы рассчитываете остаться в клубе?

— Безусловно, такой вариант событий не исключен.

Напомним, что 66-летний Бердыев возглавлял казанскую команду с 2001 по 2013 год, вернувшись в клуб в 2017 году. За два срока работы с командой он провел около 500 матчей. Курбан Бердыев выигрывал с «Рубином» чемпионат России в 2008 и 2009 году. Становился обладателем Кубка России в сезоне-2011/12.

«Краснодар» сегодня на своем стадионе обыграл «Рубин» со счетом 1:0. Казанский клуб по итогам сезона занял 11-е место. Следующий чемпионат России стартует в июле этого года.