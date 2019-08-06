Роман Шаронов: «Меня начинают сталкивать лбами с Бердыевым, но отвечу им коротко — я благодарен ему»

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов рассказал о своем отношении к экс-тренеру казанского клуба Курбану Бердыеву.

«Мне хотелось бы расставить все точки над «i». Я вижу, что меня начинают сталкивать лбами с Курбаном Бекиевичем. Я отвечу очень коротко, я благодарен этому человеку. Несмотря ни на что, несмотря на то, что случилось, я благодарен. И одна из причин — он научил меня трудиться.

А что касается футбола, то я учусь у всех. Учиться — это не копировать, а брать определенную информацию, которая тебе либо помогает, либо нет. Мне нравится, когда футбол агрессивный, но в тоже время организованный. Я не люблю, когда есть авантюра, но и не за то, чтобы «назад, назад», — сказал Шаронов в влоге «Красава».