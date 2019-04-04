Курбан Бердыев: «Команда мало забивает, но я думаю, что ситуация стабилизируется. Мы много работаем над этим»

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Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, как проходит работа над малой результативностью его команды, а также поделился изменениями в составе на ближайший матч с «Арсеналом».

— Как команда готовится к «Арсеналу»? Был ли разбор матча с «Енисеем», учтены ли ошибки?

— Готовимся в обычном режиме. По тому, что произошло с «Енисеем», безусловно, будут сделаны выводы. «Арсенал» сейчас находится в хорошем состоянии, там подобраны индивидуально сильные игроки. Думаю, предстоит хороший, интересный матч.

— Кто из футболистов пропустит ближайший матч, помимо Граната?

— Уремович — из-за четвертой желтой. Сейчас ищем игрока, который мог бы закрыть эту позицию.

— Команда мало забивает, ведется ли работа в этом направлении?

— Безусловно. Я думаю, что ситуация стабилизируется. То, что мы пытаемся делать на тренировках, уже получается. Скоро должно и на поле, — приводит слова специалиста официальный сайт казанского клуба.