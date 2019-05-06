Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поблагодарил Курбана Бердыева за поздравления с победой в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поблагодарил за поздравление Курбана Бердыева, под руководством которого специалист выступал в «Рубине» с 2008 по 2010 год, был капитаном команды и дважды становился чемпионом России.

Семак выразил благодарности на своей странице в Instagram.

Напомним, в 27-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом»(1:1), а его ближайший преследователь — «Локомотив» — уступил в гостях «Арсеналу» (0:2). После этого «Зенит» гарантировал себе золото Премьер-лиги.