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«Рубин» поздравил Бердыева с днем рождения его фотографией с Шароновым

11:45, 25.08.2019
«Рубин» поздравил Бердыева с днем рождения его фотографией с Шароновым
Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный клуб «Рубин» поздравил своего бывшего тренера Курбана Бердыева с 67-летием.

В социальных сетях казанской команды был опубликован поздравительный пост с фотографией, где Бердыев радуется в обнимку с нынешним тренером «Рубина» Романом Шароновым.

Напомним, Курбан Бердыев дважды возглавлял «Рубин». За это время казанский клуб успел стать два раза чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее стало известно, что Бердыев может возглавить один из турецких клубов.

СпортФутболОбщество Татарстан
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