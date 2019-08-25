«Рубин» поздравил Бердыева с днем рождения его фотографией с Шароновым

Футбольный клуб «Рубин» поздравил своего бывшего тренера Курбана Бердыева с 67-летием.

В социальных сетях казанской команды был опубликован поздравительный пост с фотографией, где Бердыев радуется в обнимку с нынешним тренером «Рубина» Романом Шароновым.

Напомним, Курбан Бердыев дважды возглавлял «Рубин». За это время казанский клуб успел стать два раза чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее стало известно, что Бердыев может возглавить один из турецких клубов.