«Рубин» сыграл с «Арсеналом» вничью

Завершился матч в рамках 22-го тура российской премьер-лиги между казанским «Рубином» и тульским «Арсеналом».

Игра завершилась со счетом 0:0.

Напомним, ранее главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, как проходит работа над малой результативностью его команды, а также поделился изменениями в составе на ближайший матч с «Арсеналом».

— Как команда готовится к «Арсеналу»? Был ли разбор матча с «Енисеем», учтены ли ошибки?

— Готовимся в обычном режиме. По тому, что произошло с «Енисеем», безусловно, будут сделаны выводы. «Арсенал» сейчас находится в хорошем состоянии, там подобраны индивидуально сильные игроки. Думаю, предстоит хороший, интересный матч.



