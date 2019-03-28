Бердыев об апелляции «Рубина» на запрет УЕФА: «Мы подали все документы, надеемся на положительное решение»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Сегодня во время открытой тренировки главный тренер казанского «Рубина» поделился ожиданиями от исхода рассмотрения апелляции клуба в CAS на запрет со стороны УЕФА играть клубу в Еврокубках в ближайшие два сезона.

— Сегодня для «Рубина» день важный и в правовом поле — будет рассмотрение дела «Рубина». Какие у вас прогнозы?

— Мне сложно говорить, какое будет решение, но пока его нет. Конечно, надеемся на положительное решение.

— Но есть какие-то предпосылки для положительного исхода?

— Мы предоставили все необходимые для этого документы, поэтому надежды положительные, — ответил Бердыев корреспонденту «Реального времени».

Напомним, в октябре прошлого года арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение лишить казанцев участия в Лиге Европы за нарушение условий соглашений в области финансового «фейр-плей».

По данным СМИ, «Рубин» не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18.

«Рубину» тогда предлагалось подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), что казанцы и сделали. Именно сегодня и должно будет пройти рассмотрение апелляции клуба.

