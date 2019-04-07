Павел Могилевец: «Содержанием игры довольны, а результатом нет»
Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец дал оценку игры 22 тура РПЛ против тульского «Арсенала», а та же рассказал, чем наставник команды Курбан Бердыев остался недоволен в его игре.
– Содержанием игры довольны, а результатом нет.
– Во втором тайме Курбан Бердыев очень сильно кричал на вас. Что произошло в том эпизоде?
– Рабочие моменты. Он повысил голос, потому что я сыграл в том моменте не так, как договаривались.
– После первой части чемпионата «Рубин» был близок к зоне еврокубков, а сейчас...
– Я не смотрю в таблицу, — передает слова Павла корреспондент «Реального времени».
После 22 туров казанцы занимают с 30 очками занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым