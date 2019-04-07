Роман Акбашев: «Бердыев похвалил. Говорит, если так будем играть, победы придут. Нас должно прорвать»

Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Полузащитник «Рубина» Роман Акбашев, дебютировавший в матче против «Арсенала» в Премьер-лиге в составе казанского клуба, рассказал о реакции наставника команды после игры.

— В целом по матчу «Рубин» был ближе к победе?

— Хорошая была игра, и тренер нас похвалил. Были у нас моменты, могли забить, могли выиграть. Повторю, хорошо играли, и я думаю, должны были побеждать.

— Насколько эта игра «Рубина» близка к тому, которую хочет видеть Курбан Бердыев, и что он говорил после игры?

— После игры похвалил, сказал, что если будем так продолжать играть дальше, то победы придут обязательно. Конечно, есть еще над чем работать. Надо реализовывать моменты, и, я думаю, скоро должны начать побеждать.

— Лично для вас это первый матч в премьер-лиге, чувствовали что-то особенное?

— Было, конечно, вначале волнение какое-то, но потом приспособился, ни о чем не думал и просто играл в футбол, старался показать свою игру, — цитирует Акбашева корреспондент «Реального времени» из «Казань Арены».

Напомним, «Рубин» не побеждает в РПЛ со 2 марта, когда благодаря голу Артура Сагитова обыграл грозненский «Ахмат».