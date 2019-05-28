«Рубин» покинули четыре игрока

Каазанский футбольный клуб объявил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова, полузащитника Хорена Байрамяна и нападающего Дмитрия Полоза.

Это связано с истечением сроков арендных договоров, говорится на сайте команды.

В этом сезоне Бабурин принял участие в девяти матчах за казанский «Рубин», в которых пропустил восемь мячей. Цаллагов в 16 играх отдал одну результативную передачу. Байрамян сыграл в 28 матчах, игрок смог отметиться 2 голами и 3 результативными передачами. Полоз за 30 проведенных матчей забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.



Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что без усиления в следующем сезоне будет тяжело.