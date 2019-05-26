Курбан Бердыев: «Без усиления в следующем сезоне будет тяжело»

Фото: "Реальное время"

Наставник казанского «Рубина» после игры с «Краснодаром» (0:1) подвел итоги прошедшего сезона.

— Что дальше, вы говорили, что сообщите после этого матча о своем решении остаться или нет в команде?

— Как я и говорил, решение огласим в течение нескольких дней. Мы посовещаемся с руководством и примем решение.

— Подведете итог сезона?

— Учитывая все потери и сложившейся ситуации, можно считать этот сезон удовлетворительным. Самое главное — это то, что у нас молодые игроки стали играть.

— Казалось, в игре не хватило скамейки и свежести в конце игры.

— Да, ее практически и не было. Но надеемся, что к следующему сезону усиление будет. Без усиления будет очень тяжело, — сказал Бердыев в эфире канала «Матч. Футбол 2".

По итогам сезона 2018/2019 казанский клуб с 36 очками в активе занял 11 место, впервые финишировав в Премьер-лиге место ниже первой «десятки».