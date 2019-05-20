«Рубин» сыграл вничью с «Анжи»

Казанский «Рубин» в домашнем мачте сыграл вничью с «Анжи» (Махачкала) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).



Игра состоялась в Казани и завершилась со счетом 0:0. После 29 игр «Рубин» идет на 10-м месте в чемпионате России с 36 очками. «Анжи» занимает 15-ю позицию, имея в своем активе 21 очко.

Следующий матч «Рубин» проведет на выезде против «Краснодара». Игра состоится 26 мая.

Ранее появилась информация о том, что главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинет клуб по окончании сезона. Сам Бердыев заявил, что о решении будет объявлено после последнего матча сезона в Краснодаре.

