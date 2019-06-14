Хави: «О матче «Барселоны» с «Рубином» помню две вещи — холод и играющую от обороны команду»

Легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави в интервью блогеру Евгению Савину рассказал, что с той игры припоминает лишь две вещи: холодную погоду и играющую от обороны команду.

«Тренер Бердыев играл в две линии по пять игроков, с нами так никогда никто не играл», — сказал Хави, вспомнив, что на домашнем поле «Барселона» и вовсе проиграла «Рубину» со счетом 1:2. «У нас практически не было моментов, они закрыли все зоны», — заключил испанец.

Напомним, «Рубин» и «Барселона» встречались четыре раза в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезонов 2009/10, а также 2010/2011. В 2009 году «Рубин» обыграл «Барсу» на ее поле (2:1), а дома сыграл вничью (0:0). Во второй год в Лиге чемпионов «Рубин» вновь не дал каталонцам увезти победу со своего поля (1:1), а в гостях уступили — 0:2.