Егор Сорокин: «Рубин» будет расти с каждой игрой»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин оценил шансы на новый сезон и реальную силу своей команды в нынешнем чемпионате РПЛ. По мнению футболиста, казанская команда не стала слабее, а будет только прибавлять с каждым туром.

— Есть желание доказать, что «Рубин» рано списали со счетов после ухода Бердыева и ряда ведущих футболистов?

— Честно говоря, не обращали внимания на разговоры. Мы готовимся к играм тем составом, который есть. В команду приходят новички, в целом хорошие футболисты. Поэтому не скажу, что «Рубин» как-то посыпался в плане подбора игроков.

— Как изменилась игра команды в обороне при Шаронове по сравнению с Бердыевым?

— Я думаю, некорректно так сравнивать. Раньше «Рубин» играл в пять защитников, сейчас — в четыре. Поэтому отличия есть, но сравнивать не хочу и не буду.

— Чувствуете, что после многочисленных голов в прошлом сезоне соперники серьезнее к вам относятся?

— В прошлом сезоне мы с командой тоже были не сладкой булочкой. И сейчас не мальчики для битья. Что касается себя лично, то не особо чувствую изменений. Может быть, чуть-чуть плотнее меня держат.

— На что может «Рубин» рассчитывать в нынешнем сезоне?

— Думаю, команда будет расти с каждой игрой. А там посмотрим, — сказал Сорокин «Известиям».

Напомним, в первом туре казанский «Рубин» сыграл вничью с серебряным призером прошлого сезона московским «Локомотивом» (1:1).