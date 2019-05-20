Курбан Бердыев: «Если бы немногочисленные моменты реализовали, может быть игра и раскрылась бы»

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Наставник «Рубина» Курбан Бердыев после домашнего матча против «Анжи» (0:0) отметил сильные стороны соперника.

— Я уже до игры говорил, что «Анжи» достаточно неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы те немногочисленные моменты, которые были, мы реализовали, может быть, игра немножко раскрылась.

— Очень хочется, чтобы вы возглавили сборную России, если уйдете из «Рубина». Как на это смотрите?



— Никак. Я уже говорил, что было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова, и он достаточно хорошо проводит этот период. Для каждого тренера работа в сборной — это дело чести.

— Почему так мало моментов было в матче?

— Потому что достаточно квалифицированно «Анжи» работает в обороне, высокорослые игроки. У нас, к сожалению, Сагитова на 90 минут не хватает. Если бы хватало, может быть, сразу вышел бы. На втором этаже у нас проблемы были. Старались низом как-то вскрыть, но не получалось. Шанс был при стандартах. В целом, при грамотной обороне соперника у нас есть проблемы в позиционной атаке, — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

«Рубин» после 29 туров с 36 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.