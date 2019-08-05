Александр Бубнов: «Рубин» с Шароновым начал играть в футбол и играл на равных с ЦСКА»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о матче 4-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА.

«Рубин» с приходом Шаронова стал наконец-то играть в футбол. При Бердыеве встанут около своих ворот — и на контратаках, с кем бы ни был матч… А сейчас они действуют на равных с ЦСКА, на встречных курсах. Такой футбол интересно смотреть, поэтому и народ был на стадионе. Отличительная черта этой команды в том, что она постоянно проявляет характер и отлично готова функционально.

Важно также, что в составе команды Шаронова много грузинских футболистов. Они индивидуально очень сильные и могут решить эпизод в одиночку. С другой стороны, они очень эмоциональные и могут после хорошей игры позволить себе больше положенного, из-за чего потом завалят несколько матчей», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Рубин» — ЦСКА стал для казанского клуба первым поражением в сезоне: встреча завершилась со счетом 0:1.

Напомним, вчера в соцсетях появилось видео, как фанаты ЦСКА незадолго до матча с «Рубином» устроили дебош в центре Казани.