Курбан Бердыев зимой может возглавить один из турецких клубов

Бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев планирует вернуться к тренерской работе до начала следующего года, информирует Федеральное агентство новостей.

По информации издания, специалист намерен возглавить один из клубов перед зимними тренировочными сборами. При этом Бердыев также рассматривает варианты трудоустройства за рубежом. Интерес к тренеру проявляют несколько турецких клубов.

В России среди претендентов на Бердыева называют московское «Динамо», «Спартак» и ФК «Сочи».

Бердыев дважды работал с «Рубином» — с 2001 по 2013 год, а также с 2017 по 2019-й. Под его руководством казанский клуб дважды становился чемпионом России.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана предложили Бердыеву организовать детско-юношескую академию футбола республики с филиалами в городах РТ.