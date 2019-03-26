В Казани может открыться Высшая школа тренеров по футболу

В Казани планируется открытие межрегионального центра Высшей школы тренеров по футболу.

Объект будет функционировать на базе Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ). Курировать работу центра подготовки намерен Российский футбольный союз (РФС).

По словам ректора ПГАФКСиТ Юсупа Якубова, школа получит право на обучение тренеров всех аттестационных категорий, кроме уровня УЕФА. Выпускники смогут работать с командами, выступающими в чемпионатах России.

Якубов уже провел переговоры с главным тренером казанского ФК «Рубин» Курбаном Бердыевым. Документы для аккредитации центра в Казани подготовлены и направлены в Москву, пишет ИА «Татар-информ».

Решение об открытии центра Высшей школы тренеров по футболу в Казани будет рассмотрено на ближайшем заседании Технического комитета РФС.

Напомним, ранее сообщалось, что на манеже Центрального стадиона Казани за 27,1 млн рублей поменяют искусственный газон.