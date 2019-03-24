От «великого переселения спортсменов» до золотых медалей Лондона-2012: казахский спорт после Назарбаева

Раньше Татарстан путали с Казахстаном, а сейчас это две успешные спортивные республики

Нурсултан Назарбаев пришел к власти в Казахстане почти 30 лет назад, 22 июня 1989 года, и на его долю пришлось самое страшное: развал самой интернациональной республики СССР и повальное бегство спортсменов практически из всех видов спорта. А «прямо сейчас» это вторая, после России, спортивная держава на постсоветском пространстве. Подробнее — в материале «Реального времени».

Развал страны и пустеющий Казахстан

Перед приходом Нурсултана Назарбаева к власти в Казахстане достаточно сенсационно сменился руководитель. На пост первого секретаря ЦК КПСС союзной республики вместо Динмухамеда Кунаева Москва назначила Геннадия Колбина из Ульяновска, никогда прежде в Казахстане не работавшего, и это спровоцировало протестные выступления молодежи (известные также как «Желтоксан»). Как рассказывал Наиль Садыков, игравший тогда в дубле футбольного «Кайрата»: «В Алма-Ате в 1986 году прошли антиправительственные демонстрации местной молодежи. Правда, когда я переехал в Казахстан, там уже было восстановлено спокойствие и порядок. Во всяком случае, никаких конфликтов с местными не было, хотя прожил и поиграл там года четыре. Что касается казахов, то у них было три клана — жузы, местные племенные союзы, которые между собой конфликтовали больше, чем с приезжими».

Это было крайне удивительно, поскольку Казахстан был самой интернациональной республикой в Союзе, во всяком случае, на эту мысль наводят и составы местных команд того времени, и массовая эмиграция из республики после развала СССР.

Ни одна страна на постсоветском пространстве не столкнулась с такими проблемами в области спорта, которые пришлось пережить Казахстану. На Фатерлянд уезжали немцы. Если в хоккейном чемпионате Союза играли пять команд из Казахстана, то практически одна из них в полном составе отправилась в Германию: 23 хоккеиста-немца и примкнувший к ним Игорь Дорохин, у которого была жена-немка. У двоих сыновья сейчас выступают в Германии в качестве «новых немцев» — Александр Энгель и Никита Квапп. Сын Петра Нейштетера — футболиста, экс-игрока «Кайрата», сейчас выступает за сборную России — тот самый Роман Нойштедтер (фамилию теперь принято писать немного иначе).

Владимир Нидергаус, к примеру, блистал в Волгограде, выступая за местный «Ротор». Фото fcastana.kz



Немцы-футболисты тоже готовы были рвануть в Германию, но понятно, что там они оказались бы невостребованными при общем высоком уровне развития немецкого футбола. Тогда на помощь пришла Россия. Поэтому Владимир Нидергаус, к примеру, блистал в Волгограде, выступая за местный «Ротор».

Второй разрушительной силой в казахстанском хоккее выступала Россия. «Магнитка» — почему она так резко усилила свои позиции, хотя во времена СССР не поднималась выше второй лиги? Потому что в 90-е годы в ее составе играли 15 (!) воспитанников казахстанского хоккея.

Не обошел Казахстан и «еврейский вопрос». Громче всех заявил о себе Максим Бирбрайер, который стал первым хоккеистом из Израиля, задрафтованным в НХЛ. Только вот родился он в Усть-Каменогорске. Греки тоже потянулись на родину. Уехали и блистательный Евстафий Пехлеваниди, и юный Юрий Попадопуло, и совсем еще ребенок, будущий футболист сборной Савва Кофидис.

В массовом порядке уезжали спортсмены на легионерские хлеба, как и во всем СССР. Баскетболистка Ирина Герлиц, олимпийская чемпионка, могла бы уехать в Германию, но отправилась во Францию, где предложили контракт ее супругу, волейболисту Виктору Козику. Туда же отправился Борис Гребенников, и его сын — Женя Гребенников — сейчас выступает за сборную Франции. Как и шахматисты Анатолий Вайсер и Владислав Ткачев. Сестры Сахатовы, яркие шахматистки времен СССР, разлетелись кто куда — Гульнара в сборную Англии, Эльмира в команду Люксембурга.

Волейболистки рванули в Германию: Кривошеева, Чуксеева, и в Хорватию — Чебукина. Да что там, дальше всех, в Перу, занесло семерых волейболисток во главе с Натальей Романовой, которая приняла перуанское гражданство.

В Алма-Ате был открытый каток «Медео», лучший в мире. Фото Kalabaha1969 / wikipedia.org

Уезжали спортсмены, разлетались тренеры

Самой страшной потерей был перевод баскетбольного СКА из Алма-Аты в Самару, когда казахстанские баскетболисты стали выступать под флагом новой команды ЦСК ВВС. Дело в том, что они числились военными и подчинились приказу командования, перебазировавшемуся из Средней Азии в Поволжье. Также Самара получила целую команду по хоккею на траве «Звезда» из Андижана. По сути, Узбекистан и Казахстан тем самым лишались сборных своих стран по травяному хоккею и баскетболу. Вслед за ними уезжали более молодые воспитанники, те же баскетболисты Александр Петренко, Игорь Росновский, Олег Тен, хоккеисты Константин Барулин, Евгений Набоков, Григорий Панин. Детский тренер Сергей Герсонский, уезжая в Омск, прихватил с собой 13 (!) сильнейших воспитанников 1983 года рождения.

Против Казахстана выступил даже… технический прогресс. В Алма-Ате был открытый каток «Медео», лучший в мире (благодаря уникальному местоположению он котировался выше знаменитого «Тиалфа» в Голландии и норвежского «Бислетта»), на котором выросли Людмила Прокашева, Виктор Шашерин и другие. Но Олимпиада-1988 в Калгари познакомила мир с закрытым катком «Сэдлдоум», и «Медео» превратился в анахронизм. Казахстан потерял и каток мирового уровня, и лучших конькобежцев, поскольку Юрий Коханец и Вадим Саютин перебрались в сборную России.

Остановить это «великое переселение народов» было невозможно. С одной стороны «зов крови», с другой — люди затем оправдывали свой отъезд ухудшившимися бытовыми условиями, мол, в магазинах ничего не стало. Россиянам, кстати, в этом плане было привычнее, не секрет, что именно РСФСР во времена Союза была самой нищей республикой.

Спортсменов еще можно было бы воспитать, если бы безвозвратно не уезжали носители спортивной мудрости — тренеры. Александр Веретельный отправился в Польшу, чтобы подготовить блестящую лыжницу Юстину Ковальчик, баскетболист Олег Ким — в Россию, как и ватерполист Станислав Пивоваров, поднимавший чеховский «Штурм». Умер великий Эдуард Айрих, с нуля создавший в Алма-Ате «Динамо» по хоккею на траве, одну из сильнейших команд Европы в 80-е годы.

Даже Татарстан приютил целый ряд экс-казахстанцев. И нынешних тренеров ХК «Динамо-Казань» Ильяса Хандаева (на фото) и ВК «Динамо-Казань» Ришата Гилязутдинова. Фото vk.com/dynamokazan



Кого-то приютил и Татарстан

Даже Татарстан приютил целый ряд экс-казахстанцев. И нынешних тренеров ХК «Динамо-Казань» Ильяса Хандаева и ВК «Динамо-Казань» Ришата Гилязутдинова. И многих баскетболистов, начиная с семейства тренера Сергея Зозулина, недавно работавшего в УНИКСе. Хоккеист Дмитрий Дударев в единственном числе представлял «Ак Барс» на Олимпиаде-2006 года. Ватерполист Томас Шертвитис играл за «Синтез» в качестве игрока сборной Германии. Карагандинец Павел Дума вошел в историю Нижнекамска как первый хоккеист «Нефтехимика», сыгравший за молодежную сборную России.

На «дрожжах» советской системы подготовки спортсменов Казахстан уверенно смотрелся на дебютных для себя Олимпиадах. Три медали (одна золотая) в Лиллехаммере-1994, 11 наград (три золотые) в Атланте-1996. На первых для себя Азиатских играх Казахстан финишировал вторым. Но уже в 2000-е результаты медленно, но верно пошли вниз. Сразу на двух зимних Азиадах в «нулевые» годы Казахстан не входил в тройку лидеров. Надо было коренным образом менять ситуацию, тем более что жизнь к тому времени стабилизировалась и появилась возможность обратить внимание и на спортивную отрасль.

До той поры Казахстан пытался переломить ситуацию регламентирующими методами. Где-то командно-административными. К примеру, в футбольном чемпионате было принято беспрецедентное решение о необходимости привлечения в каждую команду двух игроков коренной национальности. Само решение было вынужденным, подобного не было ни до, ни после во всем мире.

Хоккеисты-казахстанцы также были большой редкостью, хотя казанским болельщикам повезло наблюдать за такой диковиной, когда в конце 80-х за СК им. Урицкого выступал Галым Мамбеталиев. К развалу СССР в Казахстане вырос хоккеист-казах высокого уровня Ерлан Сагымбаев, со временем хоккеисты коренной нации появились в местной сборной.

Особое внимание в стране уделяют водному поло. Сборная по этому виду спорта регулярно представляет Казахстан на Олимпиадах и чемпионатах мира, подчас в единственном числе.

Положительным моментом является возвращение в Казахстан его воспитанников. Из уже перечисленных вернулись Нидергаус, Тен, Дума, а также немец Андрей Шпехт (баскетбол).

В обстановке выросшей конкуренции смогли вырасти местные воспитанницы Зарина Дияс (на фото) и Асель Тузелбекова. Фото sportx.kz



Заразный теннис

Отличительной чертой практически всех стран постсоветского пространства являются спортивные пристрастия их политических лидеров. Любит Александр Лукашенко хоккей — и этому виду дан зеленый свет в Беларуси. Семья Алиевых сделала ставку на шахматы, и Азербайджан, будучи невзрачным середнячком в СССР, стал мировым лидером.

Для Казахстана не является удивительным особый статус тенниса, в который играл Нурсултан Назарбаев и продолжает оставаться его болельщиком.

— Я служил под Семипалатинском, где находился ракетный полигон. И уже в 20 лет начал понемногу лысеть, — вспоминал экс-капитан «Рубина» Наиль Садыков. — Зато успел познакомиться с Назарбаевым. Шучу. Он приезжал к нам в часть играть в теннис с нашим командиром спортроты.

— Нурсултан Абишевич прекрасно понимал, что дает теннис в плане имиджа страны, — подтверждает президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Сам он играл в теннис, обучаясь в партийной школе КПСС, и очень любит этот вид спорта.

Тарпищев поведал нам, что сейчас сразу 16 воспитанников российского тенниса выступают за различные сборные Казахстана. Юные спортсмены сталкиваются с необходимостью увеличения финансовых затрат. Растет количество турниров, прежде всего международных, на которых теннисисты набирают рейтинг, пока не выйдут из юниорского возраста до 18 лет. А перспективной молодежи много, на всех финансирования не хватает. Вот они и стали уезжать в возрасте от 14 до 18 лет туда, где могут пойти на выполнение их финансовых условий.

Чем их привлек Казахстан? Во-первых, в них была реальная заинтересованность. Назарбаев в свое время просил Тарпищева написать программу развития тенниса для этой страны, и по ней было построено 16 центров в различных городах страны. Во-вторых, спортсмены получают двойное гражданство. В-третьих, наши спортсмены получали финансирование, что давало им возможность совершенствования. Подготовка профессионального теннисиста обходится в год в сумму порядка 200 тысяч евро, а Федерация тенниса Казахстана готова была обеспечивать подобный бюджет. У нас такой возможности не было в силу различных проблем, в том числе экономических, когда спорт лишился финансовой помощи от представителей среднего и малого бизнеса. Помимо россиян в сборной Казахстана выступали болгарка, украинец.

Сразу же после усиления своей команды легионерами Казахстан одержал локальную победу, обыграв в Кубке Хопмана сборную России. В прошлом году сборная добралась до четвертьфинала Кубка Дэвиса, уступив его будущим победителям — хорватам. Стратегически это решение оправдано тем, что в обстановке выросшей конкуренции смогли вырасти местные воспитанницы Зарина Дияс и Асель Тузелбекова.

Особой гордостью Казахстана может считаться пловец Денис Баландин, ставший олимпийским чемпионом. Фото: prosportkz.kz



Появление новых видов спорта



Особой гордостью Казахстана могут считаться пловец Денис Баландин, ставший олимпийским чемпионом, и фигурист Денис Тен, завоевавший бронзу в Сочи-2014 (и погибший в июле прошлого года в Алма-Ате от рук грабителей. Последние получили за убийство по 18 лет лишения свободы). Ни плавание, ни фигурное катание в советском Казахстане всерьез не развивались, так что успехи Баландина и Тена — это итог внимания к спорту на государственном уровне. Как и прошлогодняя коллекция медалей с Кубка Азиатских наций по шахматам. Шахматы во времена СССР также не пользовались в Казахстане серьезным вниманием, зато сейчас страна с успехом провела командный чемпионат мира.

Ставка на легионеров вполне оправданна, к ней прибегают на постсоветском пространстве только Россия, Азербайджан и Казахстан, которые могут себе это позволить. Благодаря этому Казахстан показал лучший в своей истории результат на Олимпиадах в Лондоне-2012, где было завоевано 13 наград, из которых семь золотых. Это второй результат из стран постсоветского пространства.

В наше время Татарстан и Казахстан связывают не только тренеры Бердыев и Гилязутдинов, Зозулин и Кафанов, работавший в сборной Казахстана, воспитанник «Рубина» Марат Хайруллин, игравший за местную сборную. Привлечение легионеров в стратегическом плане оправдано воспитанием собственных спортсменов, проведением крупных международных стартов. Для Казахстана главным из них была зимняя Универсиада-2017.

В игровых видах спорта Казахстан ориентирован на соседей из России. В баскетболе, всех видах хоккея — на траве (женщины), с мячом, с шайбой — казахстанские команды соревнуются в открытых чемпионатах России. Причем в хоккее стараются укреплять связи даже на детском уровне. В прошлом году хоккеисты «Барыса» обыграли в Казани сверстников из «Ак Барса» 1998 года рождения со счетом 8:1 (!). Как говаривал баскетбольный тренер Станислав Еремин (и далеко не только он), раньше за границей и Казань, и Татарстан путали с Казахстаном. Сейчас для подобной путаницы нет повода — в спортивной отрасли весьма заметны оба этих субъекта.