Курбан Бердыев: «Реализация моментов Сагитова оставляет желать лучшего. Как и у всех»
Наставник казанского «Рубина» подвел итог ничейного матча с тульским «Арсеналом» (0:0) и рассказал, почему остался удовлетворен игрой, но не результатом, а так же объяснил изменения в составе.
– Два разных тайма. В первом молодежь не была уверенна, во втором играла лучше. Есть удовлетворение от игры, но не от результата.
– Как вам игра Сагитова?
– Сагитов отыграл неплохо, но подустал сегодня. Реализация оставляет желать лучшего, но это у всех.
– Оцените игру Акбашева, который впервые сыграл в премьер-лиг.
– Акбашев сыграл неплохо, особенно во втором тайм. Уверенно сыграл. На тренировках мы это чувствуем.
– Сегодня много играли в в короткий пас, особенно в концовке матча. Эта игра по сопернику, или можно ожидать, что «Рубин» сейчас будет так играть?
– Все зависит от ситуации и от плотности игры и свободного пространства. Ребята сами принимают решения, когда надо немного изменить игру.
– Почему много ошибался Игорь Коновалов?
– У Коновалова есть волнение. Старается сыграть остро, отсюда cлучаются ошибки.
– Довольны усилением по ходу игры?
– Да, но фрагментарно. Тройка Полоз, Бухаров и Подберёзкин должна была приносить больше пользы сегодня.
– Почему не сыграл Байрамян?
– У него микротравма. Надеемся, что подойдет к игре с «Крыльями».
– Цаллагов вышел в центре защиты. Как вам его игра?
– Цаллагов сыграл хорошо. Есть удовлетворения от его игры в центре защиты. Игрок опытный, подсказывал, — передает с «Казань Арены» корреспондент «Реального времени».
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