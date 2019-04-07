Курбан Бердыев: «Реализация моментов Сагитова оставляет желать лучшего. Как и у всех»

Фото: "Реальное время"

Наставник казанского «Рубина» подвел итог ничейного матча с тульским «Арсеналом» (0:0) и рассказал, почему остался удовлетворен игрой, но не результатом, а так же объяснил изменения в составе.

– Два разных тайма. В первом молодежь не была уверенна, во втором играла лучше. Есть удовлетворение от игры, но не от результата.

– Как вам игра Сагитова?

– Сагитов отыграл неплохо, но подустал сегодня. Реализация оставляет желать лучшего, но это у всех.

– Оцените игру Акбашева, который впервые сыграл в премьер-лиг.

– Акбашев сыграл неплохо, особенно во втором тайм. Уверенно сыграл. На тренировках мы это чувствуем.

– Сегодня много играли в в короткий пас, особенно в концовке матча. Эта игра по сопернику, или можно ожидать, что «Рубин» сейчас будет так играть?

– Все зависит от ситуации и от плотности игры и свободного пространства. Ребята сами принимают решения, когда надо немного изменить игру.

– Почему много ошибался Игорь Коновалов?

– У Коновалова есть волнение. Старается сыграть остро, отсюда cлучаются ошибки.

– Довольны усилением по ходу игры?

– Да, но фрагментарно. Тройка Полоз, Бухаров и Подберёзкин должна была приносить больше пользы сегодня.

– Почему не сыграл Байрамян?

– У него микротравма. Надеемся, что подойдет к игре с «Крыльями».

– Цаллагов вышел в центре защиты. Как вам его игра?

– Цаллагов сыграл хорошо. Есть удовлетворения от его игры в центре защиты. Игрок опытный, подсказывал, — передает с «Казань Арены» корреспондент «Реального времени».