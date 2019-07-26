Андрей Кобелев о Бердыеве в «Динамо»: «Слухи возникают не на пустом месте»

Фото: «Реальное время»

Экс-главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о возможном увольнении Дмитрия Хохлова с должности главного тренера «бело-голубых» и назначении на этот пост бывшего тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

По слухам, «Динамо» рассматривает на этот пост Курбана Бердыева (экс-наставник «Рубина») и бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреру.

«Я не буду обсуждать моих коллег. Просто хочу сказать, что эти слухи, которые будоражат общественность, возникают не на пустом месте. Особенно когда команда играет не очень хорошо. Но, с другой стороны, эти слухи позитивно не сказываются на команде: футболисты начинают ломать голову, что будет дальше, кто будет с ними работать и так далее.

Разумеется, это мешает концентрироваться на играх и полноценной работе на тренировках. Но моя точка зрения такова: Хохлову необходимо дать как минимум восемь-десять туров, дать спокойно поработать, чтобы новички набрали хорошие физические кондиции, а вся команда более или менее сыгралась. И, конечно, очень желательно приобретение одного-двух нападающих, которые будут реализовывать моменты, достаточно регулярно создаваемые динамовцами. Вот только тогда можно будет давать оценку работе главного тренера и делать определенные выводы», — приводит слова Кобелева news.ru.