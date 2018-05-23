Пермский «Амкар» покидат арендованные футболисты

Пермский «Амкар» покидают четыре футболиста по истечении срока аренды – это защитник Дмитрий Белоруков, полузащитники Александр Рязанцев и Саид Эззатоллахи и нападающий Аарон Оланаре, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Мы благодарим Дмитрия, Александра, Саида и Аарона за вклад в игру команды, добросовестное отношение к делу и помощь Клубу в решении поставленных на сезон задач. Также мы благодарим за сотрудничество руководство «Динамо», «Зенита», «Ростова» и ЦСКА, которым принадлежат футболисты», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Амкар» не стал продлевать контракты с Александром Салугиным и Станиславом Прокофьевым.

