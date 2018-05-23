«Амкар» не стал продлевать соглашения с Салугиным и Прокофьевым

По окончании срока действия трудовых договоров ФК «Амкар» покидают нападающие Александр Салугин и Станислав Прокофьев, сообщает пресс-служба пермской команды. Стороны приняли обоюдное решение не продлевать контракты.

«Мы благодарим Александра и Станислава за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры. В истории «Амкара» навсегда останутся их красивейшие и важные голы в ворота «Томи» и «Арсенала», — говорится в сообщении.

Александр Салугин пополнил ряды пермяков в 2015 году, за три сезона сыграл в 44 матчах чемпионата и кубка страны, забил в них четыре мяча.

Станислав Прокофьев перешел в «Амкар» летом 2016 года. За два сезона, с учетом кубка России, нападающий провел 25 игр и также забил четыре мяча.

Напомним, «Амкар» через стыковые игры сохранил прописку в Российской футбольной Премьер-лиге.

