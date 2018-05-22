Представители республик создадут «Демократический конгресс народов РФ» в защиту родных языков

Представители российских регионов решили создать общественное движение «Демократический конгресс народов РФ» в защиту родных языков. Решение было принято в ходе круглого стола, где обсуждался законопроект о добровольном изучении госязыков.

В обсуждении принимали участие более 30 человек — общественников, экспертов и депутатов из Татарстана, Дагестана, Чувашии, Якутии и других республик.

Новое общественное движение планирует выступить против возможного принятия законопроекта, а также займется «вопросами федерализма», будет защищать права республик и «отстаивать действующую Конституцию РФ».

По итогам круглого стола был принят проект резолюции, в котором сказано, что «фактически родные языки и государственные языки республик РФ переходят в разряд факультативных предметов, лишаясь государственной поддержки».

Такое предложение, по мнению общественников, подрывает «базисные основы уважительного межнационального взаимодействия», а также ставит под удар сохранение языков, передает «Коммерсант».

Следующее заседание нового общественного движения должно состояться в Чебоксарах.



Накануне спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил дополнить резолюцию Всероссийской конференции партии разделами о многоязычии России.