Михаил Орлов подписал двусторонний контракт с ХК «Торпедо»

Защитник Михаил Орлов подписал двусторонний контракт с хоккейным клубом «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородцев.

Воспитанник подмосковного хоккея в 2014 году был признан лучшим защитником Первенства МХЛ. В течение последних трех лет победитель Всемирной Универсиады 2017 года в составе сборной России выступал в ВХЛ. Успешным стал сезон 2017/2018, в котором 25-летний игрок обороны дебютировал в КХЛ, а также завоевал главный трофей Высшей лиги — Кубок Петрова.

В 59 матчах за петербургское «Динамо» Михаил Орлов набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности +33, став вторым бомбардиром ВХЛ среди защитников.

Двустороннее соглашение с нижегородским клубом позволяет выступать Орлову как за «Торпедо», так и за ХК «Саров».

Ранее ряды «торпедовцев» пополнил Энди Миле.

