В Казани во время ЧМ-2018 приготовят чак-чак в форме мяча весом 1,5 тонны

В Казани на площадке фестиваля болельщиков ЧМ по футболу приготовят чак-чак в форме футбольного мяча весом 1,5 тонны. Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

По его словам, рассматривается вопрос подачи заявки в книгу рекордов Гиннеса. Однако это не основная цель создания огромного чак-чака, отметил Фаттахов.

Инициатива по приготовлению блюда татарской национальной кухни принадлежит департаменту продовольствия и социального питания Казани, сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее «Реальное время» писало, что в меню кафе и ресторанов Казани во время чемпионату мира по футболу войдут хачапури со страусиным яйцом и футбольный мяч из чак-чака. Подробнее об этом читайте в нашем материале.