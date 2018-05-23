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В Казани во время ЧМ-2018 приготовят чак-чак в форме мяча весом 1,5 тонны

11:59, 23.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России 1
В Казани во время ЧМ-2018 приготовят чак-чак в форме мяча весом 1,5 тонны
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

В Казани на площадке фестиваля болельщиков ЧМ по футболу приготовят чак-чак в форме футбольного мяча весом 1,5 тонны. Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов.

По его словам, рассматривается вопрос подачи заявки в книгу рекордов Гиннеса. Однако это не основная цель создания огромного чак-чака, отметил Фаттахов.

Инициатива по приготовлению блюда татарской национальной кухни принадлежит департаменту продовольствия и социального питания Казани, сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее «Реальное время» писало, что в меню кафе и ресторанов Казани во время чемпионату мира по футболу войдут хачапури со страусиным яйцом и футбольный мяч из чак-чака. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:17
    Ну зачем так извращаться ? Лучше сделайте маленькие чак чаки и раздайте нуждающимся , будет больше пользы . На открытом воздухе большой чак чак растечется только .
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