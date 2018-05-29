Сборная России выиграла «Кубок Черного моря»

В решающем матче «Кубка Черного моря-2018» в Сочи «белый» состав молодежной сборной России переиграл «красный» со счетом 5:3.

К решающему поединку обе российские команды подошли без потерь — последовательно обыграли с крупными счетами датчан и швейцарцев. В очном поединке никто из уфимских игроков (Оськин — за «белых», Шэн и Рубинчик — за «красных») не отличился результативными баллами. А вратарь «белых» Даниил Тарасов из уфимского «Толпара» помог своей команде победить, к тому же он отразил буллит на 48-й минуте при счете 4:3.



Главный тренер команды Россия (белые) Юрий Бабенко прокомментировал успех своих подопечных:

— Игра получилась интересной, боевой. Много времени провели в неравных составах, успешное выступление в которых и предопределило итоговый счет. Ребята — молодцы, третий матч за три дня, было непросто, но они отстояли победу в тяжелой концовке. В целом сочинский сбор, как всегда, показал, в каком направлении предстоит работать. Проверили в деле, познакомились с полсотней кандидатов, сделали определенные выводы. Все ребята знают наши требования и в чем прибавлять, чтобы попасть на чемпионат мира.